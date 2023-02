Nouvelle édition des Réflexions en profondeur - L'ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC INVITE FARAH ALIBAY ET PIERRE-YVES LORD À PARTAGER LEURS RÉFLEXIONS EN PROFONDEUR

QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année consécutive, l'Association minière du Québec (AMQ, Association) invite les Québécois à découvrir l'industrie minière à travers une série de réflexions portant sur des enjeux actuels tels que la transition énergétique, l'accès à la science, l'exploration ou l'automatisation. C'est dans la mine la plus profonde des Amériques, à plus de 3 km sous terre, que l'AMQ a donné rendez-vous à des personnalités québécoises, mais également à deux employés du Complexe minier LaRonde, Mines Agnico Eagle Ltée.

DE MARS À LA PLONGÉE SOUS-MARINE, L'EXPLORATION EST PARTOUT

Cette série de nouvelles capsules met de l'avant deux personnalités bien connues du Québec : Farah Alibay, ingénieure à la NASA en aérospatiale et pilote de l'astromobile Perseverance qui a atterri sur Mars en février 2021 et Pierre-Yves Lord, animateur chevronné, curieux et charismatique, au sens de l'humour aiguisé et également explorateur des fonds marins. Tous deux ont accepté de descendre sous terre pour livrer leurs réflexions sur différents thèmes qui leurs tiennent à cœur et qui sont fondamentalement liés aux défis présents et futurs de l'industrie minière.

DÉCOUVREZ LE MONDE MINIER

C'est bien connu, les minéraux et métaux sont omniprésents dans nos habitudes de vie de tous les jours. Cette campagne publicitaire invite la population à découvrir ou redécouvrir l'industrie minière, à comprendre sa nécessité et offrir un aperçu des efforts déployés par les sociétés minières pour réduire leurs impacts environnementaux. Grâce à des publicités de 15 secondes, l'Association souhaite piquer la curiosité de la population québécoise à se rendre sur le site Web de la campagne (www.reflexionsenprofondeur.com) et à visualiser les entrevues.

Citation

« La première édition des Réflexions en profondeur nous a confortés dans l'idée de présenter l'industrie minière différemment auprès du grand public. Il est important pour nous d'informer les Québécois sur les bonnes pratiques mises en place dans les installations minières. Par cette campagne, nous souhaitons amener chacun et chacune à prendre du recul sur l'industrie et à mener leurs propres réflexions.

L'industrie minière au Québec est l'une des plus innovantes et responsables au monde, il y a de quoi en être fier ! »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

