OTTAWA, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a le plaisir de vous annoncer que la gouverneure en conseil a nommé Shannon O'Connor à titre de nouvelle directrice adjointe des poursuites pénales (DAPP) du SPPC à compter du 20 novembre 2025.

Depuis 2022, Shannon fait preuve d'un leadership stratégique et mobilisateur dans son rôle de directrice générale du Groupe des avocats de l'administration centrale du SPPC (DGAC) et d'avocate générale principale, ce qui fait d'elle une candidate tout à fait indiquée pour le poste de DAPP.

Shannon est diplômée de l'Université de Calgary en 2007 (baccalauréat en sciences de la santé) et de l'Université Queen's en 2010 (Juris Doctor). Shannon a obtenu une maîtrise en droit international et européen de l'Université Jean Moulin Lyon III à Lyon en France cette même année. Shannon a commencé sa carrière juridique en tant qu'auxiliaire judiciaire à la Cour supérieure de justice à Toronto, puis a été associée en pratique privée jusqu'en 2015. Shannon a par la suite déménagé au Nunavut, où elle a travaillé deux ans comme avocate en droit criminel à la Commission des services juridiques du Nunavut. En 2017, elle s'est jointe au SPPC à titre d'avocate-conseil au bureau régional du Nunavut (BRN) et a été nommée procureure fédérale en chef du BRN en 2019, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2022, année de sa nomination à son poste de DGAC.

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public.

