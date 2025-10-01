MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour supérieure du Québec a condamné Gérald Nicolas à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour avoir quitté le Canada dans le but de faciliter une activité terroriste et pour avoir facilité la réalisation de telles activités. Le 12 mars 2025, un jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation.

En 2020-2021, M. Nicolas a tenté, par divers moyens, de fomenter une révolution armée visant à renverser le gouvernement haïtien du président Jovenel Moïse. Il s'est rendu en République dominicaine et en Haïti pour mettre son plan à exécution. M. Nicolas a tenté d'obtenir des armes à feu afin de réaliser son projet d'insurrection, il a recruté des gens pour rejoindre son mouvement, fourni de l'argent à des personnes pour soutenir son projet et loué un terrain près de la frontière afin d'y établir une base d'opérations.

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ceci : « Cette affaire porte sur un complot visant à miner la stabilité d'un gouvernement étranger. Quiconque serait tenté de recourir à des conflits armés pour atteindre leurs objectifs, tant au Canada qu'à l'étranger, sera traduit en justice »

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public. Le SPPC est également chargé de fournir des conseils en matière de poursuites aux organismes d'application de la loi partout au Canada.

