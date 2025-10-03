MILTON, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour de justice de l'Ontario a condamné Deandre Anderson à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir publié des menaces en ligne. Le 20 novembre 2024, il a plaidé coupable relativement à deux chefs d'accusation pour profération de menaces. Il a également reconnu que les menaces constituent une activité terroriste au sens des articles 2, 83.01 et 83.27 du Code criminel.

Dans l'exposé conjoint des faits déposé au tribunal au moment de l'inscription du plaidoyer de culpabilité, il a reconnu avoir utilisé un pseudonyme pour publier des menaces en ligne, dont certaines étaient proférées à l'encontre d'une personne en particulier. Il était membre d'une communauté en ligne de célibataires involontaires (incels) et utilisait la terminologie propre à cette communauté. Les données provenant de son téléphone cellulaire, notamment son historique de recherche, ont permis de révéler que son association avec ce groupe, de même que son admiration pour divers tueurs de masse remontaient à plus d'un an.

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ce qui suit : « Le mouvement incel est reconnu comme une idéologie qui cherche à justifier la violence ciblée des hommes envers les femmes. Par cette décision, les tribunaux indiquent qu'ils en ont assez. Ils envoient un message clair à ceux qui songeraient à commettre des crimes motivés par de telles idéologies de haine envers les femmes. Ce sont des actes de terrorisme et les peines qui seront infligées serviront à dissuader toute manifestation précoce de ce genre. »

