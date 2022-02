Nouvelle convention collective pour les membres de l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les employé(e)s de l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme, dans la région des Basses-Laurentides, ont signé leur nouvelle convention collective.

Le 11 novembre 2021, c'est à l'unanimité que les 18 cols bleus et cols blancs ont entériné l'entente de principe conclue entre les parties.

D'une durée de cinq ans, cette convention comporte des gains significatifs pour les membres dont, notamment, une réduction des délais pour l'obtention des vacances ainsi qu'une plus grande latitude dans la gestion de leur horaire de travail.

À la suite de la signature officielle qui a eu lieu le 9 février dernier, les syndiqué(e)s recevront un montant forfaitaire à la signature et auront droit à un boni d'expérience après cinq ans, dix ans et quinze ans d'ancienneté. Par ailleurs, plusieurs clauses de la convention seront clarifiées afin de les bonifier.

« C'est avec fierté et joie que le comité de négociation du SCFP 4526 a conclu ce nouveau contrat de travail. Des deux côtés, plusieurs gains ont été faits sur différents aspects, et ce, de façon équitable entre les parties », a affirmé Nathalie Lapointe, présidente du SCFP 4526.

« Les négociations ont été productives et se sont déroulées dans le respect. Je crois que nous avons mis les bases pour une paix durable où tout le monde sera gagnant, en particulier les résidents et résidentes de l'OMH de Saint-Jérôme », a affirmé Carl Prud'homme, trésorier du SCFP 4526.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

