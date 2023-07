Nouvelle convention collective pour les membres d'Unifor travaillant chez Delastek

SHAWINIGAN, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor est heureux d'annoncer qu'un tournant majeur a été atteint dans les relations de travail avec l'employeur Delastek et les membres de la section locale 1209 d'Unifor. En effet, le 4 juillet dernier, les membres ont accepté l'hypothèse de règlement proposée par le conciliateur, et ce, dans une proportion de 100%.

Cet événement marque une étape significative dans les relations de travail avec cet employeur. « Depuis l'existence de cette accréditation, les relations ont toujours été très difficiles et les renouvellements des conventions collectives ont toujours été décidés par un arbitre. C'est la première fois dans l'histoire de cette entreprise que les parties ont réussi à conclure une entente de manière autonome », mentionne Steeve St-Pierre, représentant national pour Unifor Québec.

La réussite de cet accord a été favorisée par l'intervention du conciliateur facilitant ainsi l'acceptation d'un compromis basé sur l'hypothèse de règlement proposée.

La durée de la nouvelle convention collective s'étendra de juin 2022 jusqu'au 31 décembre 2026.

Les éléments clés de cet accord englobent :

Une augmentation des salaires moyenne de 45% pour la durée de la convention.

Une augmentation des primes de quart et de formation.

La garantie de la sécurité d'emploi pour tous les membres.

L'inclusion de huit nouveaux postes syndiqués.

Plusieurs autres améliorations monétaires et normatives.

Rappelons qu'en 2015, les membres avaient entamé une grève qui aura duré près de trois ans, représentant l'un des conflits de travail les plus longs dans l'histoire du Québec. Le syndicat Unifor espère que ce renouvellement de la convention collective sera un présage de meilleures relations de travail chez Delastek.

Les membres d'Unifor travaillant pour Delastek fabriquent des composantes de pièces aéronautiques.

