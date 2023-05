Nouvelle convention collective pour les employé(e)s de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

CACOUNA, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Les employé(e)s de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, située dans le Bas-Saint-Laurent, ont une nouvelle convention collective. La quinzaine de cols bleus et cols blancs étaient sans contrat de travail depuis le 31 octobre 2022.

Parmi les gains obtenus, l'intégration dans la convention collective des congés payés pendant la période des Fêtes, l'ajout d'un férié, la majoration des échelles salariales et des per diem ainsi que le paiement intégral des congés mobiles/raisons personnelles non pris. De plus, des clauses de préretraite et de congés différés ont également été négociées.

Par ailleurs, lors d'un congé en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, l'employeur compensera la perte salariale.

Lors d'une assemblée générale tenue le 31 mars, les salarié(e)s avaient voté à 92 % pour l'entente de principe conclue entre leur syndicat et les représentant(e)s de la Première Nation.

« Nous sommes très satisfaits de cette entente. Les négociations se sont déroulées dans le respect mutuel et nous avons réussi à améliorer les conditions de travail de nos membres tout en continuant à offrir un service de qualité à la communauté », s'est réjouie Marie-Christine Dubé, présidente par intérim du SCFP 5263.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, autrefois appelée Première Nation Malécite de Viger, est la seule Nation Wolastoqey en territoire québécois. Aujourd'hui, elle possède une petite terre de réserve à Cacouna au Bas-Saint-Laurent et les membres forment une diaspora, répartie au Québec, dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

