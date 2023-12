Nouvelle convention collective pour les cols blancs de Grenville-sur-la-Rouge

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE, QC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Les 13 employé(e)s cols blancs travaillant à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, située dans les Laurentides, ont voté majoritairement pour le renouvellement de leur convention collective jusqu'au 31 décembre 2027.

Les travailleuses et les travailleurs auront des augmentations salariales entre 18,5 % et 21,5 % selon l'indice des prix à la consommation (IPC). Pour l'année 2023 à elle seule, l'augmentation pour l'année atteindra 7,5 %. L'instauration du Régime de retraite par financement salarial (RRFS) de la FTQ pour les salariés cols blancs et une nouvelle mécanique d'évaluation des emplois s'ajoutent aux gains du renouvellement de la convention collective.

« Neuf rencontres de négociation, où les échanges ont été cordiaux, transparents et respectueux, ont permis d'établir un lien de confiance entre les personnes salariées et la direction générale. Les travailleuses et travailleurs sont optimistes de voir leurs conditions de travail respectées et ils sont satisfaits qu'un canal de communication plus efficace se soit établi » a déclaré Stéphane Paré, conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Les moyens de pression prendront fin à la suite de la signature de la nouvelle convention collective et d'un protocole de retour au travail.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Stéphane Paré, conseiller syndical du SCFP, 438 869-4645 - [email protected]; David Gagnon, Service des communications du SCFP, 438-883-8303 - [email protected]