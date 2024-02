Fin de la menace de grève

MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Air Transat annonce aujourd'hui que ses agentes et agents de bord ont voté à 62,7 % en faveur de la recommandation des médiatrices du Service fédéral de médiation et de conciliation, entérinant ainsi la nouvelle convention collective. Rétroactive au 1er novembre 2022, elle sera en vigueur jusqu'en octobre 2027. La menace de grève qui planait est maintenant caduque, mettant fin à l'incertitude pour les voyageuses et voyageurs.

« Nos agentes et agents de bord jouent un rôle déterminant chez Air Transat et à l'issue d'un processus sans précédent, nous sommes heureux d'offrir des conditions de travail compétitives. Ce dénouement nous permettra de poursuivre le dialogue des derniers mois et de nous tourner vers le futur. Nous sommes également reconnaissants de la patience et de la confiance de notre clientèle dans ce moment d'incertitude », souligne Julie Lamontagne, cheffe des ressources humaines, communications et responsabilité d'entreprise de Transat.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

