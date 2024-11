Nouvelle convention collective chez Greentone à Bécancour: Unifor élève les standards dans l'industrie du cannabis

BÉCANCOUR, QC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Les membres de la section locale 6003 d'Unifor, représentant 99 travailleuses et travailleurs des Entreprises Greentone Inc., ont approuvé une nouvelle convention collective avec un taux d'acceptation de 84 % lors d'un vote tenu lundi soir. Les Entreprises Greentone, situées dans le parc industriel de Bécancour, se spécialisent dans la production en serre de cannabis. Cette entente, d'une durée de quatre ans, inclut des augmentations salariales moyennes impressionnantes variant de 13 % à 24,77 %, ainsi que des avancées significatives sur plusieurs fronts, établissant une nouvelle norme pour l'industrie du cannabis au Québec.

Points saillants de l'entente

Augmentations salariales significatives: Pour les postes à la production et agents de sécurité : 3,15 $/h rétroactif au 4 septembre 2024, suivi de hausses annuelles de 3 %, 2,5 % et 2,5 %. Pour les électromécaniciens : 5 % rétroactif au 4 septembre 2024, suivi des mêmes hausses annuelles. Notons que les employés de métier avaient déjà bénéficié d'ajustement salariale en cours de convention collective.

Primes: Prime de garde pour les électromécaniciens Nouvelle prime de formateur de 1 $/h. Prime d'habilitation à la sécurité dans le cadre de la loi sur le cannabis : 2 $/h. Prime de nuit augmentée à 1 $/h pour les quarts de 12 heures. Prime de chef d'équipe : 3 $/h.

Améliorations aux conditions de travail :

Instauration d'un congé payé le lendemain de Noël et tous les congés sont payés selon l'horaire (8h ou 12h)



Augmentation des journées de maladie payées (de 2 à 4 par année).



Congé de décès de 5 jours payés selon l'horaire (8 ou 12 h).



Jusqu'à 10 jours payés pour les victimes de violence conjugale.



Instauration d'une intervenante auprès des femmes.



Meilleures protections pour les travailleurs étrangers temporaires.



Équipements de protection individuelle (lunettes et chaussures) remplacés selon un calendrier établi.



Quatrième semaine de vacances après 8 ans de service.



Augmentation de la contribution de l'employeur au Fonds de solidarité FTQ.

Libération syndicale:

4 heures par semaine payées par l'employeur pour le responsable syndical en santé et sécurité.



Augmentation des libérations syndicales payées par l'employeur chaque année.

Une convention modèle pour l'industrie

Steeve St-Pierre, représentant national d'Unifor, a salué le travail exceptionnel du comité de négociation et de l'exécutif de la section locale 6003 :

« Grâce à ce travail d'équipe, nous avons accompli des gains majeurs dans un secteur où les employeurs considèrent souvent les conditions de travail comme agricoles. Cette entente élève les standards dans l'industrie du cannabis, offrant des conditions parmi les plus concurrentielles, sinon les meilleures. »

