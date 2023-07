Nouvelle convention collective à la Municipalité de La Macaza

LA MACAZA, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Les 18 employé(e)s cols bleus et cols blancs de la Municipalité de La Macaza, dans la région des Laurentides, ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée hier soir par les représentant(e)s du syndicat et de la Municipalité.

Ce contrat de travail, d'une durée de cinq ans, prévoit des hausses salariales totales de 24 %, soit 7 % en 2023; 6 % en 2024; 5 % en 2025; 3 % en 2026 et 3 % en 2027.

Il n'aura fallu que quatre séances de négociation, lesquelles se sont déroulées dans un esprit de respect mutuel et d'ouverture, pour aboutir à une entente de principe satisfaisante pour les deux parties. Celle-ci a été approuvée par les membres à 88 % le 27 avril dernier.

Les clauses relatives aux relations de travail ont été améliorées, tout comme la rémunération globale des salarié(e)s qui a été bonifiée par l'obtention de taux d'augmentation tenant compte de l'inflation ainsi que d'un rattrapage salarial avec les employés(e)s des autres municipalités comparables de la région.

« Nous attendions impatiemment depuis plusieurs années cette nouvelle convention collective. Elle vient améliorer nos conditions de travail. Nous sommes reconnaissant(e)s de la volonté et de la confiance des élu(e)s d'investir dans l'ensemble du personnel municipal qui profitera au bien-être de toute la population », a déclaré Isabelle Hébert, présidente de la section locale SCFP 5128.

« Les membres du conseil étaient conscients qu'un rattrapage salarial était nécessaire afin de permettre de belles conditions de travail et une rétention de personnel au sein de notre Municipalité. Une évaluation de la rémunération des municipalités voisines a été réalisée et la Municipalité a accepté d'ajuster les salaires en tenant compte de la capacité de payer et de la saine gestion. Nous souhaitons remercier l'ensemble des participant(e)s à la table de négociation pour les échanges respectueux et pour l'esprit de collaboration qui ont guidé tous les membres pendant ce processus », a exprimé Yves Bélanger, maire de la Municipalité de La Macaza.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802 - [email protected]