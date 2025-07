/R E P R I S E -- Iniquité à la Ville de Saguenay: les cols blancs votent massivement pour des moyens de pression/

SAGUENAY, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Les membres du Syndicat des cols blancs de la Ville de Saguenay (SCFP 2466) ont voté pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève à 98 %. Le syndicat est sans équivoque : l'offre de la Ville leur paraît sexiste.

« La mairesse parle de l'importance des femmes en politique, mais elle traite ses employées de façon inéquitable. Les syndicats des pompiers, des policiers et des cols bleus, des syndicats à forte prédominance masculine, ont reçu de meilleures offres salariales. C'est inacceptable et nous allons le dénoncer haut et fort! », de dire Claire Simard, conseillère syndicale du SCFP.

Le SCFP 2466, avec plus de 600 membres, est le seul syndicat composé majoritairement de femmes à la Ville de Saguenay.

« Les négociations traditionnelles ont échoué. Nous avons en main un mandat pour mettre plus de pression sur la Ville afin qu'elle corrige cette injustice flagrante », de conclure Claire Simard.

La convention collective des cols blancs est échue depuis le 1er janvier 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]