Nouvelle convention collective à la CN2i - Une révolution dans l'univers des médias

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Coopérative nationale de l'information indépendante (Cn2i), ses médias membres et les syndicats représentant ses travailleuses et travailleurs viennent de conclure une convention collective qui fait place à l'innovation et qui met de l'avant un mode de gestion unique dans l'univers médiatique. L'entente prévoit notamment l'implantation de la gestion participative et un mode de gestion du temps de travail qui s'appuie sur le sens des responsabilités des membres.

Le contrat de travail d'une durée de deux ans a été négocié sur une période d'un peu plus d'un an. Pour la première fois depuis la création de la CN2i, l'exercice a permis de revoir les conditions de travail de manière approfondie dans les médias du groupe (Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil, La Tribune, La Voix de l'Est, ainsi que le nouveau média pour enfants Les as de l'info).

« Notre entreprise coopérative n'est pas traditionnelle en soi, nous avons voulu conclure une nouvelle convention collective qui ne le soit pas non plus. Depuis le début de notre aventure, il y a maintenant trois ans, nous avons voulu adopter un mode de gestion innovant et notre entente de travail pousse cette approche plus loin, sur plusieurs aspects », déclarent conjointement Stéphane Lavallée, directeur général de la CN2i, et Karine Tremblay, porte-parole du regroupement des sept syndicats des travailleuses et travailleurs de la CN2i-CSN.

« D'emblée, nous avons carrément éliminé le statut de surnuméraire de la convention collective afin de régulariser le statut de toutes les personnes salariées. Nous avons amélioré certaines échelles de salaires, notamment celles des photographes. Aussi, notre nouvelle convention définit la notion d'équipes de travail et remet des responsabilités traditionnellement dévolues au personnel-cadre entre les mains des équipes elles-mêmes, notamment en ce qui touche la gestion des salles de nouvelles, des services de ventes et de production. Il s'agit d'une approche de gestion participative à part entière », ajoute Karine Tremblay.

« Nous avons la conviction, comme organisation, que les relations de travail doivent évoluer en fonction d'une vision modernisée de l'entreprise qui inclut un nouveau partage des responsabilités et, du même coup, une plus grande responsabilisation de chacune et de chacun », commente Stéphane Lavallée.

Ainsi, la gestion en équipe de travail vise à offrir plus de flexibilité pour la prise de congés personnels, plus d'occasions de développement professionnel pour les travailleuses et les travailleurs, plus de souplesse pour le choix du lieu de travail, etc. Puisque la gestion participative entraîne néanmoins de nouvelles façons de faire, les parties se sont entendues sur la création d'un poste d'ombudsman à la gestion participative ; cette personne neutre, qui n'est ni une représentante de l'employeur ni une représentante syndicale, a le mandat d'accompagner les équipes dans cette nouvelle voie et d'agir en tant que médiatrice lorsque la situation le commandera. D'ailleurs, la convention intègre également des mécanismes de déjudiciarisation des relations de travail au profit du dialogue et des modes de résolution d'enjeux novateurs.

Fondée le 11 décembre 2019 pour assurer la relance des médias d'information régionaux du Québec et de l'est ontarien, la CN2i, aussi connue sous le vocable Les coops de l'information, est le plus grand groupe de presse coopératif au Canada.

À propos

Les sept syndicats des travailleuses et travailleurs de la CN2i-CSN regroupent environ 300 membres affiliés à la Fédération nationale des communications et de la culture-CSN (FNCC-CSN). Il s'agit du Syndicat de la rédaction du Soleil-CSN, du Syndicat des travailleurs et des travailleuses de la Coopérative de solidarité Le Droit-CSN, du Syndicat des publicitaires du Saguenay-CSN, du Syndicat des employé-es de La Tribune-CSN, du Syndicat national des employé-es de La Voix de l'Est-CSN, du Syndicat du service de la publicité du Nouvelliste (1982) Inc.-CSN et du Syndicat de l'information du Nouvelliste-CSN.

Fondée en 1972, la FNCC-CSN rassemble quelque 6 000 membres regroupés dans 88 syndicats.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

