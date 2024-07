MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Les 190 membres du Syndicat général du cinéma et de la télévision (SGCT), section locale SCFP 4835, qui travaillent à l'Office national du film du Canada (ONF), ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée électroniquement le 20 juin dernier et paraphée le 4 juillet.

« La négociation s'est bien déroulée. Nous devions fusionner deux conventions collectives pour n'en faire qu'une seule et nous souhaitions prendre le temps de bien faire les choses. Nous sommes satisfaits des gains obtenus, mais demeurons toujours aussi inquiets et restons aux aguets compte tenu des vagues successives de mises à pied que nous avons vécues au cours des derniers mois », a déclaré Olivier Lamothe, président du SGCT ― SCFP 4835.

Le contrat de travail comprend des augmentations et des rajustements salariaux totalisant 4,75 % pour l'année 2022; 3,5 % pour 2023; 2,25 % pour 2024 et 2 % pour 2025.

À ces gains s'ajoute un encadrement de l'utilisation des nouvelles technologies prévoyant une justification des changements et l'obligation pour l'employeur d'informer le syndicat 60 jours avant leur implantation, d'en minimiser les impacts sur les travailleuses et les travailleurs et d'offrir la formation de mise à niveau nécessaire durant les heures de travail.

L'employeur devra de plus aviser les personnes touchées par une abolition de leur poste un peu plus à l'avance qu'il ne le faisait auparavant et leur verser une allocation à l'éducation pouvant aller jusqu'à 6000 $. La clause de réaménagement des effectifs a également été bonifiée.

