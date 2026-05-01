Nouvelle convention collective à l'aluminerie de Bécancour

BÉCANCOUR, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Les membres de la section locale 9700 à l'aluminerie de Bécancour ont ratifié une nouvelle convention collective au terme d'assemblées, dont la dernière s'est tenue ce matin.

Le nouvelle convention collective est d'une durée de cinq ans. Le contrat a été ratifié dans une proportion de 74 % pour l'accréditation représentant les travailleur.euse.s affecté.e.s aux opérations et à l'entretien, de 68 % pour les employé.e.s de bureau et technicien.ne.s et de 64 % pour les travailleur.euse.s des laboratoires/environnement.

Aucune entrevue ne sera accordée à la suite de ce vote.

Il s'agit du premier renouvellement de convention collective depuis le lockout de 18 mois qui a eu lieu en 2018 et 2019.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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