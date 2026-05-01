Entente de principe chez Citadelle - Les membres se prononceront mercredi

PLESSISVILLE, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Une entente de principe est survenue hier entre la Coopérative Citadelle et le comité de négociation syndical. Une assemblée générale aura lieu le mercredi 6 mai afin que les membres puissent en prendre connaissance et se prononcer.

La centaine de métallos de la section locale 7885 sont en grève depuis de 18 mars dernier. La Coopérative Citadelle embouteille du sirop d'érable pour près de 2000 producteur.trices.s acéricoles.

Aucune entrevue ne sera accordée et aucun détail ne sera dévoilé quant au contenu de l'entente de principe d'ici à ce que les membres en aient pris connaissance.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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