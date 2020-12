Nouvelle convention à la Ville de Saint-Colomban

SAINT-COLOMBAN, QC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les 78 employé.e.s cols blancs et cols bleus de la Ville de Saint-Colomban, dans la région des Laurentides, viennent de signer une nouvelle convention collective. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2018.

Le 4 novembre dernier, les syndiqué.e.s avaient voté pour l'entente de principe conclue entre la Ville et le syndicat quelques semaines auparavant.

D'une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, ce contrat de travail se veut plus égalitaire, et ce, pour toutes les personnes salariées, peu importe leur statut.

Diverses améliorations, notamment en ce qui a trait aux congés, aux vacances et à la reconnaissance de l'ancienneté pour les surnuméraires ainsi que de nouvelles primes ont été négociées. De plus, trois autres postes syndiqués seront bientôt créés à la Ville.

« La négociation s'est déroulée dans un climat de respect mutuel et nous sommes très satisfaits du résultat obtenu pour nos membres. Nous sommes persuadés que tous ces changements vont apporter des relations de travail encore plus harmonieuses », ont affirmé Maryse Collin et Luc Gingras, respectivement présidente et vice-président de la section locale 3795 du SCFP.

« On sentait vraiment que la priorité, autant du côté de l'employeur que du syndicat, était d'améliorer les conditions de travail de tous nos travailleurs et travailleuses. Selon moi, c'est ce qui a permis autant de gains positifs », a conclu Emmanuelle Bournival, conseillère syndicale du SCFP.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

