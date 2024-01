Intégrée au programme Scène+, la carte permet d'accumuler et d'échanger plus de points sur les achats professionnels courants effectués chez Home Hardware.

TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Les petites entreprises représentent plus de 98 % des entreprises comptant des employés au Canada, et emploient plus de 63 % de l'ensemble de la main-d'œuvre, ce qui confirme leur rôle de pilier de l'économie canadiennei. La Banque Scotia et Home Hardware se sont associés pour lancer la nouvelle carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO, conçue pour aider les entrepreneurs et travailleurs spécialisés de l'industrie de la construction à mieux gérer et à faire croître leur entreprise.

Nouvelle carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO pensée pour les petites entreprises (Groupe CNW/Home Hardware)

La Banque Scotia et Home Hardware relèvent la barre pour les petites entreprises en leur offrant des récompenses par l'entremise du programme de fidélisation Scène+, ainsi que des caractéristiques telles qu'un taux d'intérêt variable concurrentielii1, aucuns frais annuels, un délai de grâce sans intérêt de 21 jours pour les nouveaux achats, et une limite de crédit pouvant atteindre 500 000 $ pour leur permettre d'investir davantage dans leur entreprise en pleine croissance.

La nouvelle carte combine la commodité d'une carte de crédit Visa à taux d'intérêt variable et la possibilité d'accumuler des points Scène+MC* sur les achats effectués chez Home Hardware. Contrairement aux autres cartes comparables, la carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO offre à ses titulaires la possibilité d'échanger leurs points Scène+ contre des voyages, des produits d'épicerie, des repas, des divertissements, des rénovations et plus encore.

La carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO permet aux propriétaires d'une petite entreprise de gérer plus efficacement leurs dépenses grâce à Visa Spend Clarity for Business, un outil en ligne qui facilite le suivi des dépenses imputées au compte et la surveillance de son budget.

« Les entrepreneurs, les constructeurs et les travailleurs spécialisés apportent une contribution énorme à l'économie canadienne et ce segment continue de croître pour répondre à la demande grandissante en matière de maisons neuves et de rénovations, a déclaré Pouya Zangeneh, premier vice-président, Services bancaires aux petites entreprises, Banque Scotia. Les activités courantes des propriétaires de petites entreprises reposent sur un accès rapide, fiable et sûr au crédit, et la carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO constitue un outil inégalé procurant une valeur ajoutée considérable et contribuant à améliorer la façon dont ils gèrent leur petite entreprise. »

« Depuis 60 ans, les marchands de Home Hardware veillent aux intérêts des entrepreneurs PRO dans leurs collectivités, a déclaré Laura Baker, cheffe du marketing, Home Hardware Stores Limited. La carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO procure une valeur appréciable à nos clients PRO, en donnant aux travailleurs spécialisés, aux entrepreneurs et aux constructeurs le contrôle sur la gestion et la croissance de leurs activités tout en leur permettant d'accumuler des points Scène+ sur leurs achats des matériaux et des fournitures nécessaires à la réalisation de chaque mandat. »

Home Hardware est le plus grand détaillant de produits de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles au Canada, et compte plus de 1 000 magasins appartenant à ses marchands-propriétaires.

Jusqu'au 31 mai 2024, les clients peuvent profiter d'une offre promotionnelle de 15 000 points Scène+ en prime à l'approbation d'un nouveau compte de carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO.

Caractéristiques de la carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO :

Taux d'intérêt peu élevé, aucuns frais annuels et délai de grâce sans intérêt de 21 jours pour les nouveaux achats

Limite de crédit pouvant atteindre 500 000 $

1 point Scène+ pour chaque 1 $ d'achat d'entreprise admissible dans les magasins Home Hardware et en ligne à homehardware.ca

Limite de crédit établie pour les titulaires d'une carte supplémentaire

Compatibilité avec les paiements sans contact et le portefeuille numérique

Gestion des dépenses par carte de crédit grâce au service Visa Spend Clarity (fourni par Visa Canada)

Jusqu'à 25 % de réduction sur la location de véhicules dans les agences de location AVIS et Budget participantes

Assurance-achats et protection prolongée1

L'assurance Protection Prêt pour entreprise Scotia facultative est aussi offerte avec la carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO2.

Pour en savoir plus sur la carte de crédit Visa* Affaires ScotiaMD Home Hardware PRO, allez au banquescotia.com

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 octobre 2023) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec plus de 1 000 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site homehardware.caiii.

_______________________________________________________ i https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11-621-m2022004-fra.htm ii Le taux d'intérêt varie selon que le compte de la carte de crédit Visa Affaires Scotia Home Hardware PRO est garanti ou non, sous réserve de l'approbation de crédit et de la garantie fournie. Le taux de base de la Banque Scotia est le taux de base annoncé de temps à autre par La Banque de Nouvelle-Écosse. iii Les cartes de crédit, ainsi que les limites et les taux correspondants, doivent faire l'objet d'une approbation et peuvent varier. La carte, ainsi que tous les avantages et caractéristiques mentionnés dans le présent document, sont assujettis à certaines conditions. Veuillez lire attentivement ces conditions avant de soumettre une demande. Tous les taux, frais, caractéristiques, programmes de récompense, offres, avantages et conditions sont en vigueur en date du [date] et peuvent être modifiés. Pour obtenir tous les détails, allez à banquescotia.com ou consultez votre conseiller. Certains services, tels que Visa Spend Clarity for Business et la location de voitures, sont fournis par des tiers. La Banque de Nouvelle-Écosse et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de ces services. 1 Les couvertures sont établies par La Nord-américaine, première compagnie d'assurance, filiale en propriété exclusive de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. La Banque de Nouvelle-Écosse n'est pas un assureur. Toutes les protections sont assujetties aux conditions énoncées dans l'attestation d'assurance. 2 La Protection Prêt pour entreprise Scotia est une police d'assurance collective émise pour La Banque de Nouvelle-Écosse par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la vie. Tél. : 1-800-387-2671 www.canadavie.com. Toutes les protections sont assujetties aux conditions énoncées dans l'attestation d'assurance que vous recevrez au moment de la souscription.

