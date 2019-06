Nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy - Concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement

QUÉBEC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec la Ville de Québec, annonce la tenue du concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pour la création d'une œuvre d'art public, soit la réalisation d'une œuvre sculpturale à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy.

Véritable carrefour culturel, cette bibliothèque propose une foule d'activités pour tous les citoyens et de multiples services particuliers. Comptant plus de 500 000 entrées par an et offrant un accès gratuit, elle est parmi les institutions culturelles les plus fréquentées de la ville de Québec. Le présent concours s'inscrit dans le cadre d'une réfection majeure et d'un agrandissement de la bibliothèque.

L'œuvre sculpturale, de facture contemporaine, se situera dans la cour intérieure. Autoportante, elle se déploiera en hauteur dans un espace circulaire. L'œuvre monumentale sera installée près de l'entrée principale, afin d'être visible tant de l'intérieur que de l'extérieur de la bibliothèque. L'intervention tridimensionnelle à portée immersive offrira une expérience enrichissante en créant une interaction avec le citoyen et la citoyenne.

Un comité de sélection retiendra, parmi les dossiers admissibles, jusqu'à concurrence de quatre candidatures d'artistes professionnels en arts visuels ou des métiers d'art. Les artistes finalistes recevront une somme forfaitaire pour soumettre une proposition artistique sous forme de maquette et la présenter au comité. Dans leur conceptualisation d'une œuvre d'art unique, ils ou elles devront prendre en considération le concept architectural et d'aménagement de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, de même que la vocation remarquablement innovante de celle-ci. Au terme du processus, le jury ne retiendra qu'une seule proposition. Le budget alloué à la conception finale, à la réalisation et à l'installation de l'œuvre choisie sera de 178 345 $ (taxes incluses).

Ce concours s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec. La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 8 septembre 2019, avant 23 h 59, selon les conditions d'admissibilité en vigueur.

