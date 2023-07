Nouvelle attraction à l'Aquarium: Artika

QUÉBEC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Venez vivre une expérience à couper le souffle à l'Aquarium du Québec avec l'aventure polaire Artika. Notre nouvelle projection immersive met en scène différentes espèces animales qui vivent en Arctique. Pour découvrir cette immensité glaciale et vous plonger dans l'ambiance, la sensation de froid est reproduite, même en été. Frissons garantis!

Des images saisissantes

Une belle nouveauté vous attend cet été à l’Aquarium du Québec: Artika! (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Ours blancs, morses, narvals, bélugas, renards arctiques, la beauté des images captées en milieu naturel et projetées sur des murs de 3 mètres de hauteur ne vous laissera pas de glace. La projection principale a été conçue par la firme Graphics eMotion, sous la supervision de nos experts. Pour ajouter au réalisme, la salle de projection a été construite en forme organique de glacier.

Fragilité de l'Arctique

L'un des objectifs de notre institution dans ce nouveau projet est de sensibiliser les visiteurs à la fragilité de la faune et la flore en Arctique et aux enjeux liés aux changements climatiques. En simultané avec la projection principale, une projection de style documentaire met en lumière les différents visages de cette région du globe et démontre l'impact des changements climatiques sur les peuples qui y vivent.

Zone polaire de détente

Petits et grands auront beaucoup de plaisir à se prélasser dans notre zone polaire attenante. Ils pourront même se prendre en photo devant les sculptures de glace érigées par le sculpteur Nicolas Godon dans notre section réfrigérée. Une façon ludique de découvrir le climat des régions nordiques. L'espace Artika, qui comprend les projections immersives et la zone polaire de détente, se situe dans le secteur de la Pergola, non loin de l'accueil. Il est accessible au public dès le 17 juillet. L'ensemble du projet a nécessité un investissement de 200 000$.

Découvrez l'Arctique, comme si vous y étiez, en visitant l'unique Aquarium du Québec.

