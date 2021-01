La COVID-19 a eu une immense influence sur les perspectives et les conditions d'emploi des Canadiens

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Randstad Canada - leader dans le secteur des services RH - a dévoilé sa liste annuelle des emplois les plus en demande 2021 . Si le choc initial de la pandémie s'est un peu dissipé, son impact sur l'économie et la main-d'œuvre canadiennes demeure. Pour s'arrimer à cette réalité, Randstad Canada a articulé ses prévisions 2021 autour de deux axes clés : les postes à croissance rapide et les emplois les plus demandés pour le travail à distance . Ces deux listes reflètent les changements que les Canadiens ont connus dans leur monde professionnel et personnel depuis mars 2020.

« On parle souvent de résilience et agilité comme deux compétences clés qui vont de pair, mais dans le contexte de COVID-19, 2020 a mis à l'épreuve notre résilience, tandis que 2021 testera véritablement notre agilité », affirme Dominic Lévesque, Président de groupe, Randstad Canada. « Les changements et les tendances que nous observerons en 2021 nous accompagneront encore longtemps ».

En demande en 2021 : les rôles qui connaissent la progression la plus rapide

Pour les chercheurs d'emploi, les compétences liées au commerce électronique, à l'informatique, à la sécurité et aux soins de santé seront les plus demandées. Les rôles qui se développeront le plus rapidement d'ici 2021 reflètent l'augmentation des achats en ligne, le passage au travail à distance, le besoin de professionnels de la santé qualifiés, ainsi que le renforcement des précautions et des mesures sanitaires sur les lieux de travail de tous types.

Les rôles qui croissent le plus rapidement en 2021 :

Représentant(e) du service clientèle

Chauffeur(euse) de livraison

Travailleur(euse) essentiel(le) du commerce de détail

Analyste et architecte de la sécurité

Adjoint(e) administratif

Spécialiste des achats et de la chaîne d'approvisionnement

Spécialiste des technologies de l'information et du soutien technique

Travailleur(euse) dans les entrepôts

Préposé(e) à l'entretien ménager

Infirmier(ère) diplômé(e)

Avant la pandémie, le système de santé canadien était confronté à une pénurie d'infirmières diplômées. L'afflux de patients COVID-19 dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de soins de longue durée et autres établissements de santé a rendu la pénurie d'infirmières diplômées plus aiguë que jamais. Et le même problème s'applique aux professionnels des TI.

« Au départ, les organisations s'efforçaient de s'assurer que leur personnel disposait de la technologie nécessaire afin de demeurer opérationnelles, alors que maintenant, on met l'accent sur la sécurité à long terme. Par conséquent, les professionnels de l'informatique, les spécialistes du soutien technique et les analystes en sécurité figureront parmi les professionnels les plus recherchés dans les années à venir », ajoute monsieur Lévesque. « Du point de vue du recrutement, ce sera un défi car la demande dépasse l'offre et les travailleurs qualifiés d'autres pays sont confrontés à des difficultés d'immigration en raison de la pandémie ».



Ces dernières années, les travailleurs du commerce de détail et les caissiers ont figuré sur les listes des meilleurs emplois de Randstad. Cette année, la pandémie a exacerbé les besoins pour les travailleurs du commerce de détail essentiel - comme les épiceries, les pharmacies, les magasins de gros et les magasins à prix réduits. Les achats en ligne stimulent la demande de représentants du service clientèle, de magasiniers et de livreurs pour acheminer les colis de l'entrepôt ou du point de vente aux acheteurs - tandis que des spécialistes des achats et de la chaîne d'approvisionnement supervisent la logistique derrière toutes ces opérations.

Pas de bureau, pas de problème : les emplois les plus demandés pour le travail à distance

Pour de nombreux travailleurs canadiens, le passage au travail à distance a été soudain et spectaculaire. Après la période d'adaptation initiale, l'abandon des trajets domicile-travail et le travail à domicile ont présenté des avantages significatifs.

« La pandémie a entraîné un changement permanent dans la façon dont nous travaillons et dans les lieux où nous travaillons », explique monsieur Lévesque. « Le travail à distance va devenir la solution par défaut pour de nombreuses organisations. Les principaux employeurs repensent la vocation des espaces de bureau traditionnels et soutiennent leurs employés avec des allocations pour l'installation de bureaux à domicile et la technologie dont leur personnel a besoin ».

Pour les chercheurs d'emploi qui veulent continuer à travailler dans le confort et la sécurité de leur domicile, les emplois les plus demandés pour le travail à distance à rechercher en 2021 exigent un éventail de compétences différentes, allant des ventes et du marketing au soutien informatique, en passant par l'administration et la gestion de projets.

Les emplois les plus demandés pour le travail à distance en 2021 :

Représentant(e) de centre d'appel

Adjoint(e) administratif

Service de soutien informatique

Administrateur(trice) RH

Consultant(e) en informatique

Analyste de données

Commercialisateur numérique

Comptable

Responsable des médias sociaux

Chef de projet

Bien qu'il soit facile de voir comment ces rôles peuvent bien s'adapter à un environnement de travail à distance, monsieur Lévesque souligne la nécessité pour les employeurs de réfléchir attentivement à la manière dont ils créent et maintiennent une culture forte pendant ce changement.

« C'est une situation nouvelle pour la plupart des employeurs et des travailleurs - les organisations qui prospèrent sont celles qui avaient une culture et une vision d'entreprise fortes avant la pandémie », note monsieur Lévesque. « Diriger une équipe à distance exige davantage de la part des gestionnaires. Il faut renforcer les liens entre les membres de l'équipe de manière différente et développer de nouvelles compétences. Si la technologie le rend possible, le télétravail peut fonctionner si les organisations dirigent avec empathie et investissent dans la création de liens humains dans le monde de plus en plus numérique ».

Randstad Canada utilise des données et des analyses exclusives pour établir sa liste des rôles qui connaissent la croissance la plus rapide et des meilleurs emplois pour le travail à distance. Randstad Canada a également partagé les compétences les plus demandées et les emplois ayant connu le plus fort déclin en 2021 .

À propos de Randstad Canada

Randstad Canada est le leader dans le secteur des services RH et se spécialise dans les solutions de travail flexible. En tant que partenaire de confiance dans le monde numérique des talents, nous combinons l'expertise et la passion de nos gens avec les technologies RH les plus innovantes pour aider les talents et les organisations à réaliser leur véritable potentiel.

SOURCE Randstad Interim Inc. dba Randstad Canada.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer une entrevue avec monsieur Dominic Lévesque, veuillez communiquer avec : Patricia Archambault, 514-710-1044 ou [email protected]

Liens connexes

http://www.randstad.ca