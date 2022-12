Nouvelle année, nouveaux horaires!

LAVAL, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les clients de la STL sont invités à vérifier leurs horaires avant de se déplacer puisque des ajustements de service entrent en vigueur dès le samedi 7 janvier 2023.

Nouveaux horaires à compter du 7 janvier (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Le taxi collectif T48 laisse place à la ligne 48

Au printemps dernier, la STL a déployé un nouveau service de taxi collectif régulier (T48) entre le secteur commercial Val-des-Brises, situé au croisement des autoroutes 440 et 19, et le quartier de Vimont plus à l'ouest. Ce service visait à mieux répondre aux besoins en mobilité des travailleurs et clients de quelque 70 commerces du secteur.

À compter du 7 janvier, le T48 laissera place à la ligne d'autobus existante 48 qui sera prolongée jusqu'à la gare Vimont. Ce nouveau service permettra de conserver un lien est-ouest entre les deux secteurs, tout en offrant à la clientèle plus de possibilité de connecter avec d'autres modes de transport, comme le train, le métro ou encore les autobus desservant le SRB Pie-IX, puisque la ligne 48 se rend jusqu'au terminus Cartier.

Après le prolongement des lignes 50 et 58 dans le secteur industriel Saint-Vincent-de-Paul et l'instauration de la ligne 16 dans le parc industriel Cité de la Biotech plus tôt cette année, le service prolongé de la ligne 48 s'inscrit dans la lignée des objectifs de la STL visant à favoriser une meilleure desserte des entreprises lavalloises.

Protéger l'environnement : fin d'impression des dépliants horaires

La STL a entrepris depuis longtemps la lutte contre les émissions de GES, mais la protection de l'environnement doit se faire par une diversité d'actions. Ainsi en 2023, la Société cessera la distribution systématique de centaines de milliers de dépliants horaires en version papier.

Dès cet été, les clients ont été informés de cette décision. Ils sont invités à utiliser les différents outils mis à disposition par la STL tels que le site Web STLaval.ca, le SMS (en textant le 511785 pour connaître l'heure des prochains passages d'autobus à un arrêt) ou encore les applications mobiles disponibles. Il sera également possible pour les clients de communiquer avec le Centre contact clients au 450 688-6520 pour obtenir les horaires en vigueur.

Avec la fin des impressions de dépliants horaires, la STL emboite le pas à d'autres sociétés de transport comme la Société de transport de Montréal ou encore le Réseau de transport de la Capitale.

En hiver, on adapte ses habitudes

En cas de conditions climatiques difficiles, la STL invite la clientèle à planifier ses déplacements en conséquence. On peut également s'attendre à des temps de parcours plus longs qu'à l'habitude. Pour tout savoir sur l'état du réseau, les clients peuvent consulter le site Web, les médias sociaux ou communiquer avec le Centre contact clients au 450 688-6520.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. Stlaval.ca

SOURCE Société de transport de Laval

