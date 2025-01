TORONTO, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Tim Hortons lance sa gamme de nouvelles boissons chocolat blanc et pistache chaudes et glacées, au grand plaisir des invités à la recherche de réconfort et d'un goût audacieux pour l'hiver.

Ces nouvelles boissons (latte chocolat blanc et pistache, latte glacé chocolat blanc et pistache, cappuccino glacé chocolat blanc et pistache, et chocolat chaud au chocolat blanc et pistache) seront offertes dans les restaurants Tim participants partout au Canada.

Nouvelle année, nouveau Tim : Tim Hortons lance une gamme de boissons chocolat blanc et pistache, et annonce le retour du populaire beignet aux bleuets et du beigne gâteau au citron (Groupe CNW/Tim Hortons)

« La pistache ajoute une touche délicieuse et raffinée à notre saveur de chocolat blanc classique adorée des invités », affirme Carolina Berti, vice-présidente du marketing et de l'innovation chez Tim Hortons. « Notre latte chocolat blanc et pistache préparé à la main est coiffé de copeaux de chocolat belge blanc, pour un goût décadent. »

En plus du retour du populaire beignet aux bleuets pour une durée limitée, les invités pourront aussi s'offrir le beigne gâteau au citron lors de leur prochaine visite, à partir de mercredi.

Cet hiver marquera aussi le retour du café infusé à froid au caramel anglais avec mousse d'espresso de Tim.

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays: ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

