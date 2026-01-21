L'ACRGTQ remet le prix Inclusivité-mixité 2026 à Pomerleau

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, la directrice générale sortante de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ainsi que la directrice générale désignée de l'ACRGTQ, Me Caroline Amireault, ont remis, en compagnie de M. Jean-Pierre Rioux, vice-président principal, directeur cautionnement et développement des affaires construction pour le Québec de AON, le prix Inclusivité-mixité à Pomerleau.

L'ACRGTQ est fière de participer à l'atteinte des objectifs communs de l'industrie de la construction soit de valoriser et de promouvoir l'accès des femmes et des personnes appartenant à des groupes sous-représentés aux métiers de l'industrie de la construction, puis ultimement d'en accroître leur nombre et leur proportion au sein de la main-d'œuvre totale.

La remise du prix Inclusivité-mixité est commanditée cette année par AON.

Dès l'embauche, Pomerleau met en place un accueil inclusif qui permet aux nouvelles recrues de s'identifier volontairement selon plusieurs dimensions de la diversité. Cette démarche renforce le sentiment d'appartenance et l'engagement des employés issus de groupes sous-représentés.

Sur les chantiers, Pomerleau adapte les équipements de protection individuelle. Des tailles et modèles conçus pour les femmes sont maintenant disponibles, afin que chacun puisse travailler en sécurité et avec confort.

L'entreprise met également en place différentes initiatives concrètes pour favoriser l'accès aux métiers de la construction en collaborant avec des universités et collèges pour recruter des étudiants autochtones, offrir des stages, et mettre en place un programme de bourses qui soutient leur réussite en génie.

La formation joue un rôle essentiel. Plus de 2 000 employés ont complété une formation obligatoire sur le respect et la civilité. Plus de 200 gestionnaires ont reçu un coaching spécialisé pour réduire les biais inconscients et adopter des pratiques inclusives.

Avec ces actions, Pomerleau démontre que l'inclusion n'est pas seulement une valeur, mais une réalité vécue au quotidien.

Toutes nos félicitations à Pomerleau !

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle 010d'employeurs mandataires de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

