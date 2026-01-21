L'ACRGTQ remet le prix Fernand-Houle à Me Gisèle Bourque

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Dans le cadre de son 82e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec a remis le prix Fernand-Houle à Me Gisèle Bourque, directrice générale sortante de l'ACRGTQ.

Le prix Fernand-Houle rend hommage à un entrepreneur qui s'est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et de la voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie.

En 2026, cette remise de prix se permet une variation afin de pouvoir honorer Me Gisèle Bourque, qui après quarante ans de service, dont plus de vingt à la direction générale, quitte l'ACRGTQ pour entreprendre de nouveaux défis.

Première femme et première avocate à diriger l'organisation, son parcours est qualifié d'audacieux, surtout dans un secteur traditionnellement masculin et conservateur. Sa formation en droit international lui a conféré un sens aigu des stratégies et une compréhension profonde des enjeux légaux et réglementaires omniprésents dans l'industrie, un atout crucial pour naviguer dans les activités de l'ACRGTQ.

Son accession à la direction générale en 2001 a marqué un changement de culture au sein de l'ACRGTQ, favorisant l'ouverture d'esprit, le respect, l'équité salariale et la place des femmes dans l'industrie. Elle a fait passer l'équipe de sept à une quarantaine de permanents.

Me Bourque a guidé l'ACRGTQ à travers des périodes sensibles, notamment les commissions Johnson et Charbonneau. L'Association y est intervenue pour éclairer le fonctionnement du secteur et défendre l'honnêteté des entrepreneurs. Ces événements ont mené à des avancées majeures, comme l'établissement d'un code d'éthique rigoureux pour les membres, visant à valoriser l'intégrité et l'excellence, et dont la dérogation entraîne l'éviction immédiate.

Parmi ses plus grandes victoires, l'obtention, après treize ans de travail au sein de la Coalition contre les retards de paiements, d'un nouveau régime légal imposant des paiements rapides dans les contrats publics, sécurisant ainsi les flux de trésorerie des entrepreneurs. De plus, elle a constamment milité pour l'approche consensuelle et la médiation pour le règlement des différends, ainsi que pour l'adoption de méthodes innovantes de construction.

En défendant la médiation et l'innovation, Me Bourque laisse en héritage une industrie plus transparente, structurée et compétitive, prête pour les défis futurs.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications, des affaires publiques et gouvernementales, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]