L'ACRGTQ fait part de ses attentes lors de son 82e congrès annuel

Le milieu de la construction doit unir ses forces pour assurer la pérennité des infrastructures au Québec

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - En conclusion du 82e congrès annuel de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), tenu sous le thème Innover dans une économie en transformation, l'Association a déterminé les enjeux de l'année à venir.

L'ACRGTQ a ainsi réaffirmé l'urgence d'agir afin d'assurer l'entretien, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières et municipales du Québec, dans un contexte économique et politique en profonde transformation.

Un appel clair à des investissements prévisibles et responsables

À l'aube d'une année électorale, l'ACRGTQ rappelle l'importance de planifier de façon rigoureuse et prévisible l'entretien des infrastructures, à l'image des meilleures pratiques de gestion des actifs dans le secteur privé.

L'Association a également souligné la responsabilité collective de sensibiliser la population à l'état des infrastructures avant que leur dégradation ne devienne une normalité acceptée, appelant à un large rassemblement des acteurs du milieu (chercheurs, ordres professionnels et autres associations aux intérêts similaires) autour de cet enjeu fondamental.

Les infrastructures municipales au cœur des priorités

Les mêmes constats s'imposent par ailleurs pour les infrastructures municipales en eau, dont le déficit d'entretien est estimé à près de 50 milliards de dollars au Québec. Des sommes récurrentes et prévisibles seront nécessaires.

Pour l'ACRGTQ, il s'agit d'un enjeu majeur touchant à la fois l'économie, la santé publique et la protection de l'environnement, qui exige des solutions durables et une vision à long terme.

Innover pour livrer autrement

Face à ces défis, l'ACRGTQ et ses membres se disent prêts à jouer un rôle dans la recherche de solutions innovantes. L'Association souligne à cet égard l'importance d'une plus grande ouverture de la part des donneurs d'ouvrage publics afin d'optimiser chaque dollar investi.

Cette optimisation passe notamment par des processus améliorés, l'adoption de modes contractuels plus collaboratifs ou l'évolution de certaines normes devenues contre-productives.

À l'inverse, des devis rigides ou des exigences mal adaptées deviennent des freins à l'innovation.

Une nouvelle ACRGTQ, plus forte et plus représentative

Alors que les dernières démarches confirmeront sous peu la fusion de l'ACRGTQ et de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI), les membres des deux associations étaient fortement représentés lors de ce congrès.

Tous les membres sont d'ailleurs invités à façonner l'avenir de l'ACRGTQ en s'impliquant activement dans les travaux de différents comités.

Enfin, l'Association a rappelé aux congressistes de s'inscrire à son premier Colloque Infrastructure municipale, qui se tiendra du 30 mars au 1er avril au Hilton Lac-Leamy à Gatineau.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications, des affaires publiques et gouvernementales, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]