Nouvel ouvrage CIRANO - Le Québec économique 8 : le développement durable à l'ère des changements climatiques

Un livre pour faire le point sur la préparation du Québec au nécessaire virage vers une économie à faible empreinte écologique

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pour sa huitième édition, Le Québec économique s'attarde à un enjeu d'actualité en s'intéressant aux impacts du climat sur la situation économique québécoise. Intitulé « Le développement durable à l'ère des changements climatiques », l'ouvrage regroupe les travaux de 22 chercheurs du CIRANO et de l'extérieur dans une analyse détaillée de certains enjeux économiques et environnementaux. Le Québec économique 8, est disponible depuis aujourd'hui en librairie. Cette édition a été rédigée sous la direction de Marcelin Joanis, vice-président à la recherche au CIRANO et professeur titulaire à Polytechnique Montréal et Bernard Sinclair-Desgagné, fellow au CIRANO et jusqu'à tout récemment professeur titulaire à HEC Montréal.

On ne peut aujourd'hui comprendre l'économie du Québec sans considérer les questions environnementales et la lutte aux changements climatiques. Celles-ci conditionnent des secteurs clés, de l'agriculture au tourisme, en passant par les industries minières et forestières, ainsi que le secteur de l'énergie. « Dans ce contexte, il semblait donc légitime et pertinent de consacrer cette huitième édition du Québec économique à cette thématique », déclare Marcelin Joanis, qui a co-dirigé la publication.

« Dans le contexte nord-américain, le Québec peut généralement se targuer de faire bonne figure en la matière. Il fait partie du marché du carbone qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et peut compter sur une importante production d'énergie propre grâce à l'hydroélectricité. Le Québec saura-t-il tirer profit de sa situation enviable pour réussir le virage vers une économie plus respectueuse de l'environnement ? Avec la contribution de plus de vingt experts dans leurs domaines respectifs, la huitième édition du Québec économique offre un tour d'horizon de ces questions en explorant notamment les enjeux sociaux et internationaux du développement durable, la croissance et l'innovation vertes, la transition énergétique, et les politiques publiques favorisant le développement durable », souligne Marcelin Joanis.

L'ouvrage débute par une analyse de la conjoncture économique récente, et une réflexion sur la mondialisation et la menace du protectionnisme. Après s'être intéressé aux perceptions des Québécois quant aux changements climatiques, ce tour d'horizon explore les différentes facettes de la croissance économique et de l'innovation verte en abordant notamment les grappes de technologies propres et l'économie circulaire. Les enjeux sociaux et internationaux sont ensuite traités sous l'angle du commerce international, des enjeux de santé publique et de l'intégration des aspects non marchands dans l'analyse économique. Le thème de la transition énergétique suit avec des contributions sur les politiques climatiques et énergétiques ainsi que sur les politiques environnementales dans l'industrie de l'automobile et de l'électricité. Enfin, une dernière section s'intéresse aux politiques publiques pour le développement durable du point de vue des mesures de la prévention ou de l'adaptation ainsi que du financement des services d'eau au Québec.

« La prochaine décennie verra sans doute la plupart des pays du monde mettre à jour leurs politiques environnementales et effectuer des choix de société décisifs en matière de développement. Le Canada et le Québec ne feront pas exception. Nous espérons que cette nouvelle édition du Québec économique pourra contribuer à éclairer les débats, et que plusieurs des avenues et remèdes proposés ici seront alors discutés, voire retenus », conclut Bernard Sinclair-Desgagné.

Pour en savoir plus

Auteurs du livre

Matthieu Arseneau, Sophie Bernard, Jean-Claude Cloutier, Nathalie de Marcellis-Warin, Jie He, Marcelin Joanis, Stéphanie Lapierre, Justin Leroux, Normand Mousseau, Alain-Désiré Nimubona, Daniel Normandin, Jocelyn Paquet, Ingrid Peignier, Pierre-Olivier Pineau, François Reeves, Mario Samano, Bernard Sinclair-Desgagné, Nathalie Sinclair-Desgagné, Sarah Teigeiro, Ekaterina Turkina, Ari Van Assche et Claude Villeneuve.

Le livre est disponible en librairie ou directement aux Presses de l'Université Laval. L'introduction du livre peut être consultée à l'adresse : https://qe.cirano.qc.ca/quebec-economique-8-introduction

Pour marquer la publication du livre Le Québec économique 8 : Le développement durable à l'ère des changements climatiques, le CIRANO organise un colloque d'une demi-journée sur la thématique du développement durable le 20 novembre 2019. Des auteurs du livre et des intervenants du milieu s'y entretiendront des défis reliés à ces enjeux. Le programme du colloque sera disponible sur le site web de CIRANO.

À propos du Québec économique

Avec des portraits réalistes et des analyses de qualité, le projet « Le Québec économique » du CIRANO vise à alimenter le débat sur des questions qui intéressent et affectent tous les Québécois. En contribuant à la compréhension des enjeux actuels, « Le Québec économique » est un incontournable sur la scène économique québécoise. (qe.cirano.qc.ca)

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre interuniversitaire, pluridisciplinaire et intersectoriel, reconnu pour sa crédibilité et sa neutralité. Le CIRANO a 25 ans d'expérience avec des retombées importantes pour certaines organisations et pour la société québécoise. Il s'agit réellement d'un forum entre le monde académique, les gouvernements et le monde des affaires. La mission de CIRANO est de contribuer à la prise de décision stratégique de nos partenaires gouvernementaux, parapublics et privés par la production et le transfert d'un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. (www.cirano.qc.ca)

SOURCE Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

Renseignements: Ingrid PEIGNIER, Directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche, ingrid.peignier@cirano.qc.ca, 514-985-4000 poste 3020

Related Links

http://www.cirano.qc.ca