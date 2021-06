WINNIPEG, MB, le 15 juin 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Qu'il s'agisse de la sécheresse et des conditions de sécheresse actuelles dans les champs ou des inondations des dernières années, les phénomènes météorologiques extrêmes ne cessent de poser des difficultés pour les agriculteurs du Manitoba. Le gouvernement du Canada travaille donc avec le secteur agricole afin de fournir aux agriculteurs les outils dont ils ont besoin pour gérer de façon proactive et atténuer les risques associés à ces phénomènes.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, a annoncé un investissement de plus de 1,1 M$ pour la Manitoba Forage and Grassland Association (MFGA). Ces fonds serviront à mettre au point un nouvel outil de prévision qui aidera les agriculteurs et les intervenants à mieux comprendre et à gérer les phénomènes météorologiques extrêmes dans le bassin de la rivière Assiniboine.

Grâce à ce financement, la MFGA créera un outil Web qui fournira des prévisions à long terme sur sept jours concernant l'humidité des sols et l'écoulement de l'eau souterraine et de l'eau de surface. Les producteurs obtiendront des données en temps réel pour adopter de meilleures stratégies de gestion du risque et orienter leurs décisions liées à leur exploitation face à des conditions météorologiques extrêmes.

Le nouvel outil interactif montrera également la façon dont les stratégies de gestion du paysage peuvent influencer les conditions d'humidité et d'eau au cours de l'intervalle de sept jours, dans le but de susciter l'adoption de pratiques de gestions bénéfiques.

« Les agriculteurs du Manitoba ont conscience des importantes répercussions que peuvent avoir les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les ressources qui aident à comprendre et à gérer ces risques. Grâce aux fonds qu'elle recevra, la Manitoba Forage and Grassland Association créera un outil interactif fournissant des données en temps réel pour aider les agriculteurs et les professionnels de l'industrie à accroître la résilience des terres et des communautés du bassin de la rivière Assiniboine. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau) et du ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien), et député de Winnipeg-Sud

« À titre d'organisation sans but lucratif dirigée par des producteurs, la MFGA comprend très bien les difficultés rencontrées au quotidien par les agriculteurs et les producteurs lorsqu'il s'agit de planifier leurs opérations en fonction des phénomènes climatiques. Nous sommes très reconnaissants envers les initiatives Agri-risques d'AAC qui nous permettent de financer le projet. Nous avons le plaisir de livrer un nouvel outil de prévision interactif aux agriculteurs et aux gestionnaires des terres du bassin de la rivière Assiniboine. Outre sa capacité de prévision, l'outil pourra également montrer la façon dont les pratiques de gestion bénéfiques des sols et du paysage pourraient jouer un rôle dans l'humidité du sol et les conditions des eaux souterraines et des eaux de surface durant l'intervalle de sept jours. »

- Larry Wegner, président, Manitoba Forage and Grassland Association

Le financement annoncé aujourd'hui fait partie du volet Recherche et développement des initiatives Agri-risques. Le programme des initiatives Agri-risques est un programme quinquennal du Partenariat canadien pour l'agriculture qui appuie le développement de nouveaux outils de gestion des risques.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont aussi annoncé récemment que les producteurs de bétail touchés par les conditions de sécheresse des pâturages du Manitoba peuvent demander un financement pour appuyer le développement de sources d'eau dans le cadre du programme Ag Action Manitoba, qui reçoit des fonds du Partenariat canadien pour l'agriculture.

et du ont aussi annoncé récemment que les producteurs de bétail touchés par les conditions de sécheresse des pâturages du peuvent demander un financement pour appuyer le développement de sources d'eau dans le cadre du programme Ag Action Manitoba, qui reçoit des fonds du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux un investissement sur cinq ans (3 G$, 2018-2023) qui vise à renforcer et à permettre la croissance du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

La Manitoba Forage and Grassland Association (MFGA) est une organisation sans but lucratif dirigée par des producteurs et dédiée au développement et à la promotion de l'industrie du fourrage et du bétail au Manitoba .

. Son nouvel outil de prévision sera créé par Aquanty, une firme de science et de technologie des ressources en eau située à Waterloo, en Ontario .

. L'annonce faite aujourd'hui s'appuie sur un financement précédent accordé à la MFGA par les initiatives Agri-risques qui a appuyé la mise au point d'un modèle de circulation de l'eau très visuel du bassin de la rivière Assiniboine, afin de faciliter la prédiction des effets des inondations, de l'humidité excessive et de la sécheresse excessive dans les terres agricoles.

