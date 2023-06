TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Home Depot s'attend à ce que d'ici la fin de l'année 2028, plus de 85 % des appareils à moteur d'extérieur vendus aux États-Unis et au Canada, en particulier les tondeuses poussées et les appareils à main d'extérieur comme les souffleuses à feuilles et les taille-bordures, soient alimentés par une technologie de batterie rechargeable plutôt que par de l'essence. Cette transition éliminera annuellement plus de 2 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre produits par de l'équipement pour la pelouse.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour favoriser l'innovation et contribuer de plus en plus à réduire les émissions de gaz à effet de serre, déclare Pam O'Rourke, vice-présidente du Marchandisage de Home Depot Canada. L'idée que nos clients réaliseront des projets durables grâce à des appareils à batterie est emballante.»

Afin d'atteindre cet objectif, Home Depot s'engage à continuer d'être un chef de file en matière de technologie de batterie et à offrir des appareils à moteur d'extérieur sans fil de ses marques les plus populaires comme RYOBI, Milwaukee, Makita, DEWALT, Echo, Toro, et bien plus encore. Ces marques se sont engagées à fabriquer des appareils rechargeables qui offrent la même puissance que les appareils à essence et une autonomie suffisante pour que les clients puissent effectuer leurs travaux. De plus, ces appareils produisent moins de bruit, nécessitent moins d'entretien et sont plus simples à démarrer.

La plus grande part de l'empreinte écologique laissée par Home Depot dépend des produits achetés par les clients. C'est pourquoi la meilleure occasion de changer les choses est d'offrir aux clients des produits qui contribuent à réduire leur empreinte carbone. Les données de l'industrie révèlent que l'utilisation d'une tondeuse à gazon à essence pendant une heure crée autant de pollution de l'air que rouler plus de 400 km dans une voiture ordinaire, et que l'utilisation d'une souffleuse à feuilles à essence pendant une heure équivaut à rouler 1 770 km, soit conduire de Toronto à l'Île-du-Prince-Édouard. Les tondeuses à gazon poussées SMART TREK de RYOBI de 21 po et de 40 V sont aussi puissantes que les tondeuses dotées d'un moteur à essence de 170 cm3, et elles disposent d'une autonomie suffisante pour tondre une surface équivalente à 12 terrains de tennis en une seule charge.

«En offrant des appareils novateurs pour la pelouse qui ne fonctionnent plus à l'essence, nous contribuons à rendre nos quartiers plus propres et plus tranquilles, affirme Ron Jarvis, chef du Développement durable de Home Depot. En collaborant avec nos fournisseurs pour offrir des produits novateurs et écologiques dans toutes les allées de nos magasins, nous pouvons aider nos clients à créer un environnement durable à la maison et au travail.»

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont Home Depot contribue à promouvoir des activités durables, visitez le site https://corporate.homedepot.com/page/responsibility (en anglais).

