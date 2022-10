OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - À l'échelle de l'Inuit Nunangat, les taux élevés de suicide sont liés à divers facteurs, y compris les effets dévastateurs de la colonisation, les traumatismes intergénérationnels, le surpeuplement des logements, l'insécurité alimentaire, le fait d'être témoin ou de subir de la violence physique ou sexuelle, et la perte de la culture et de la langue. La collaboration, la réduction du risque de suicide, l'augmentation des facteurs de protection et le renforcement de la résilience sont des mesures efficaces de prévention du suicide.

À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale, le gouvernement du Canada et l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) annoncent un nouveau soutien de 11 millions de dollars pour renforcer la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit. Ce financement provient des mesures du budget de 2022 et s'appuie sur les investissements antérieurs du budget de 2019.

Lancée par l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) en 2016, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit est une approche dirigée par les Inuit, fondée sur des données probantes et éclairée à l'échelle mondiale pour réduire le suicide chez les Inuit de l'Inuit Nunangat. Ses six domaines d'action prioritaires comprennent la création d'une équité sociale, la création d'une continuité culturelle, l'accent sur la santé des enfants inuits, l'accès à un continuum de services de mieux-être mental pour les Inuit, la guérison des traumatismes et du deuil non résolus, et la mobilisation du savoir inuit pour favoriser la résilience et la prévention du suicide.

Ce nouvel investissement annoncé aujourd'hui appuiera le travail continu de l'ITK et des organisations inuites de revendications territoriales qui adoptent une approche holistique et propre aux Inuit en matière de prévention du suicide et qui met l'accent sur les changements systémiques, l'intervention précoce et le soutien, pour que les gens soient moins susceptibles d'en arriver au point où ils pensent au suicide. Le financement aidera à offrir un meilleur accès aux programmes et aux services, à renforcer les capacités et à appuyer le suivi et l'évaluation.

Pour les personnes dans le besoin, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre à tous les peuples autochtones au Canada un soutien d'intervention d'urgence immédiat, adapté à leur culture, 24 heures sur 24, sept jours sur sept (1-855-242-3310 ou le service de clavardage en ligne à l'adresse espoirpourlemieuxetre.ca), en français et en anglais, et sur demande en inuktitut, cri et ojibwé. Les jeunes qui ont besoin de soutien peuvent également appeler Jeunesse, J'écoute au 1-800-668-6868 ou envoyer un message texte au 686868.

Citations

« Pendant trop longtemps, les programmes de prévention du suicide ont été conçus d'une manière qui ne reflétait pas les personnes qu'ils devaient aider. La Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit, conçue et dirigée par les Inuit, change tout cela. Services aux Autochtones Canada investira 11 millions de dollars de plus dans les travaux de la Stratégie afin qu'un plus grand nombre d'Inuit puissent avoir accès à ces programmes et services de promotion de la vie. En investissant dans le renforcement des capacités des organismes et de la communauté, l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) pourra continuer à faire évoluer la Stratégie afin de founir à encore plus d'Inuit l'aide dont ils ont besoin pour rester avec leur famille et leur communauté.

La Stratégie est importante, tout comme les autres façons dont le gouvernement du Canada collabore avec l'ITK pour jeter les bases d'une population et de communautés en santé. Nous devons continuer d'investir dans l'amélioration du logement, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et de l'accès aux soins de santé, et travailler encore plus fort pour mettre fin à la discrimination et au racisme systémiques, qui découlent de la violence de la colonisation. Je félicite l'ITK de défendre sans relâche les intérêts des Inuit de l'Inuit Nunangat et de son leadership en matière de promotion de la vie et d'équité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La tragédie du suicide dans les communautés inuites est une tragédie à laquelle nous, les Inuit, sommes confrontés chaque jour. Ce nouvel investissement nous aidera à continuer de faire face à la crise actuelle et à renforcer notre propre capacité à créer des communautés plus saines et plus résilientes. La prévention du suicide demeure une priorité absolue pour l'ITK, et la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit continue de fournir une approche fondée sur des données probantes qui oriente notre travail. »

Natan Obed

Président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

Faits en bref

En 2016, le gouvernement du Canada a investi 9 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit. Par la suite, en 2019, il y a eu un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars sur 10 ans, et de 5 millions de dollars par année par la suite.

Services aux Autochtones Canada travaille en étroite collaboration avec des partenaires autochtones et est guidé par des documents clés qui ont été élaborés par des partenaires autochtones, notamment le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, Honorer nos forces et la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit. Ces trois documents décrivent une approche holistique du bien-être mental qui repose sur la culture et les déterminants de la santé propres aux Autochtones.

Pour s'attaquer aux taux élevés de suicide qui se produisent dans certaines communautés autochtones, le gouvernement du Canada appuie diverses initiatives propres à la promotion de la vie et à la prévention du suicide, y compris la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones et le Fonds espoir-jeunesse. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre à tous les peuples autochtones au Canada un soutien d'intervention d'urgence immédiat et adapté à leur culture, 24 heures sur 24, sept jours sur sept (1-855-242-3310 ou clavardage en ligne à hopeforwellness.ca), en français et en anglais, et sur demande en inuktitut, en cri et en ojibwé.

