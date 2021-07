SURREY, BC, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun aident à renforcer les communautés, à réduire la durée des déplacements des Canadiens, à leur donner accès à des logements abordables et à lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements judicieux dans le transport en commun, qui permettront de créer et de maintenir de bons emplois pour la classe moyenne et de nous aider à bâtir un avenir meilleur et plus propre.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral pouvant aller jusqu'à 1,3 milliard de dollars pour le projet de prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley. La province de la Colombie-Britannique et ses partenaires assumeront le reste des coûts du projet.

Le projet de prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley permettra de desservir une population en croissance rapide représentant 25 % de la population de la région métropolitaine de Vancouver, aidera à améliorer l'accessibilité au transport en commun pour les résidents et les entreprises situés au sud du fleuve Fraser, reliera plus de personnes à des logements, à des emplois et à des écoles, et encouragera le développement autour des stations du SkyTrain. Par ailleurs, le projet créera environ 3 000 emplois à temps plein et bien rémunérés pour la classe moyenne.

Le prolongement entre Surrey et Langley reliera les quartiers en pleine croissance de Surrey, le canton de Langley et la ville de Langley à Surrey-Centre et au réseau régional du SkyTrain. Le projet prévoit 16 kilomètres de voie surélevée entre la station King George du SkyTrain et le centre-ville de Langley, le long de l'autoroute Fraser. Il prévoit également huit stations, trois stations d'échange avec les autobus, des espaces de stationnement incitatif, 30 voitures SkyTrain, un centre d'exploitation et d'entretien, ainsi que des mises à niveau du système de soutien. Cette nouvelle ligne de transport en commun offrira aux résidents un temps de déplacement moyen de 22 minutes, ce qui représente une réduction de plus de 25 minutes par rapport à la ligne d'autobus actuelle. Le prolongement proposé devrait desservir 62 000 usagers par jour en 2035, nombre qui devrait passer à 71 200 en 2050. On s'attend à ce qu'environ 24 000 à 30 000 de ces usagers passent d'un autre mode de transport au transport en commun.

Le premier ministre a également annoncé que le gouvernement du Canada s'engage à financer jusqu'à 40 pour cent des coûts admissibles de la planification et de l'analyse de rentabilisation futures en lien avec une proposition de prolongement de la ligne Millennium - de la station Arbutus jusqu'à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Ce projet permettra de mieux relier les étudiants, les employés et les résidents qui se déplacent entre l'UBC et d'autres secteurs de l'agglomération de Vancouver grâce à un service de SkyTrain fréquent et à grande vitesse qui réduira la durée du trajet de plus de 20 minutes pour les usagers qui se déplacent entre la station Commercial-Broadway et l'UBC. L'UBC, qui est l'un des plus grands employeurs de la région et qui offre des services de santé de renommée mondiale, ainsi qu'un nouveau centre d'innovation et de recherche, aura besoin d'un service de transport en commun rapide et fréquent pour répondre aux besoins des étudiants, des professeurs et du personnel qui s'y rendent chaque jour depuis toute la région.

Un transport en commun fiable et moderne est le moteur de communautés fortes où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent. Il permet de créer des emplois, de réduire la pollution et de bâtir une classe moyenne solide. C'est pourquoi, depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, et continuera d'investir dans l'avenir de nos communautés d'un océan à l'autre.

« En continuant d'investir dans de grands projets de transport en commun, nous raccourcissons les trajets entre le domicile et le lieu de travail, nous créons des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, nous faisons croître l'économie, nous luttons contre les changements climatiques et nous contribuons à rendre la vie plus facile et plus abordable pour la population de la Colombie-Britannique et du Canada. Alors que nous faisons ce qu'il faut pour que la relance après la COVID-19 se fasse au bénéfice de tous, nous continuerons de nous concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens et sur la reconstruction d'un Canada plus sain, plus fort et plus compétitif. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les investissements dans le transport en commun sont au cœur d'une relance propre et inclusive. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada accorde un financement pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement du projet SkyTrain Surrey-Langley jusqu'au centre-ville de Langley. Cela réduira de 25 minutes la durée des déplacements et aidera les résidents à se déplacer de manière plus propre et plus abordable. Nous fournissons également jusqu'à 40 % des coûts admissibles de la planification du prolongement de la ligne Millennium entre le campus de l'Université de la Colombie-Britannique et la station Arbutus. Ainsi, l'accès sera amélioré pour les étudiants, les travailleurs ainsi que les développements et les communautés appartenant aux peuples autochtones. Ces importants projets contribueront à réduire le nombre de voitures sur les routes, à créer de bons emplois, à faire croître l'économie et à bâtir des communautés plus inclusives. »

-- L'hon. Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Que les gens se déplacent pour aller au travail ou à l'école, ou pour revenir en toute sécurité auprès de leur famille et de leurs amis, il est essentiel de fournir aux gens de la Colombie-Britannique les options de transport en commun avantageuses et rapides qu'ils méritent. Nous sommes heureux de faire des investissements sans précédent dans l'infrastructure et de créer des milliers d'emplois. Ce partenariat avec le gouvernement fédéral aidera les gens à continuer de se déplacer pendant que nous entreprenons une relance solide et profitable pour tous. »

-- L'hon. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Les investissements dans notre infrastructure sont plus importants que jamais alors que nous cherchons à nous rétablir de la COVID-19. Les populations de Surrey, de Langley et d'autres communautés de la vallée du Fraser sont en croissance rapide, et nous devons construire l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins de ces familles. Nous remercions le gouvernement du Canada de se joindre à la province dans le cadre de notre engagement concernant le projet SkyTrain Surrey-Langley. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'aller de l'avant dans la réalisation de cet important projet de transport qui servira la population durant de nombreuses années. »

-- L'hon. Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Aujourd'hui est un jour extraordinaire pour Surrey. Étant donné que Surrey est l'une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, le nouveau SkyTrain Surrey-Langley a un nombre d'usagers bien établi. Un transport rapide et fiable se traduit par une diminution du nombre de voitures sur les routes. La région métropolitaine bénéficiera du prolongement du SkyTrain de Surrey à Langley et de la connexion du réseau SkyTrain à d'autres communautés. Cet important projet d'infrastructure de transport en commun créera immédiatement un grand nombre de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, ce qui est bon pour notre économie. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique pour leur soutien à ce projet indispensable. Le temps est venu pour Surrey de se doter d'un nouveau système de transport en commun rapide. »

-- Doug McCallum, maire de Surrey

« Le dernier investissement dans un système de transport en commun rapide fixe dans les communautés au sud du fleuve Fraser de l'agglomération de Vancouver remonte à 30 ans. Avec l'annonce du projet du SkyTrain entre Surrey et Langley, la ville de Langley ne sera pas seulement un centre urbain régional désigné, mais un centre régional et un véritable centre-ville axé sur le transport en commun. La Ville de Langley est impatiente de travailler avec les gouvernements fédéral et provincial, ainsi qu'avec TransLink, pour construire ce projet prioritaire régional essentiel. Au nom du conseil municipal de Langley, nous tenons à les remercier pour leur excellent travail et leur engagement. »

-- Val van den Broek, mairesse de la Ville de Langley

Le gouvernement du Canada contribue 40 % des coûts admissibles du projet de prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley, jusqu'à concurrence de 1,3 milliard de dollars. Le gouvernement de la Colombie-Britannique et d'autres partenaires financent le reste des coûts du projet, jusqu'à concurrence de 2,54 milliards de dollars.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est engagé à prendre en charge la propriété et la réalisation du projet de prolongement du SkyTrain entre Surrey et Langley et à achever le projet jusqu'à Langley. Une fois la nouvelle ligne construite, TransLink exploitera le prolongement dans le cadre du réseau intégré SkyTrain.

Les fonds fédéraux pour les deux projets doivent être soumis au processus fédéral de diligence raisonnable et d'approbation.

Dans le cadre de son plan climatique renforcé, le Canada s'est engagé à accorder un financement pour le transport en commun. Ce plan encourage les modes de transport plus écologiques, comme les véhicules à émission faible ou nulle, le transport en commun et le transport actif afin de rendre les communautés plus saines, moins congestionnées et plus dynamiques.

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada.

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars pour appuyer des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

, le gouvernement du investit déjà 28,7 milliards de dollars pour appuyer des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . En février 2021, le gouvernement du Canada a également annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars en nouveau financement pour le transport en commun sur huit ans, dont 2,5 milliards de dollars sur cinq ans à compter de cette année ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars de financement annuel permanent pour le transport en commun à partir de 2026-2027, afin de développer les systèmes de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement des grands projets de transport en commun. Le plan permettra également d'accélérer les projets créateurs d'emplois partout au pays, de soutenir le transport actif et d'électrifier nos réseaux de transport en commun.

