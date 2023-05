VANCOUVER, BC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Les services d'établissement avant l'arrivée sont essentiels à la réussite des nouveaux arrivants au Canada. Ils offrent aux nouveaux arrivants les renseignements et le soutien dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur nouvelle vie au Canada avant leur arrivée au pays, ce qui les aide ainsi à s'intégrer avec succès à leurs communautés et à trouver du travail plus rapidement.

L'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, un investissement de près de 12 millions de dollars accordé à S.U.C.C.E.S.S. pour fournir d'importants services avant l'arrivée aux nouveaux immigrants. Ce montant fait partie des prolongations de financement globales pour l'établissement qui ont été annoncées hier.

Le ministre Sajjan a eu l'occasion de rendre visite à S.U.C.C.E.S.S., l'un des 15 fournisseurs de services qui offrent des services d'information, d'orientation et d'aiguillage aux nouveaux arrivants. L'organisme fournit des services en ligne et en personne à l'étranger aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada, y compris de l'information sur le milieu de travail canadien, l'acquisition de compétences de base et le counseling en emploi, ainsi que des services destinés aux réfugiés pour les aider à se préparer au marché du travail au Canada.

Les investissements dans les services avant l'arrivée et les organismes comme S.U.C.C.E.S.S. sont des investissements dans les nouveaux arrivants et les familles qui se joignent aux communautés diversifiées du Canada, et les aident à croître tout en renforçant l'économie du Canada.

« Les services avant l'arrivée fournissent aux résidents permanents des ressources afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur nouvelle vie au Canada. Ce nouveau financement permettra d'offrir des services axés sur le client, cohérents et de grande qualité à des gens de partout dans le monde. Grâce à notre investissement, S.U.C.C.E.S.S. peut continuer à répondre aux besoins des nouveaux arrivants en leur offrant des services utiles en ligne et en personne. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La prestation de services aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada est un élément crucial d'une intégration réussie. Ces services aident les nouveaux arrivants à prendre des décisions sur la vie qu'ils souhaitent mener au Canada le plus tôt possible dans leur parcours d'immigration et à contribuer à l'économie plus rapidement. C'est grâce au travail acharné et aux efforts de groupes comme S.U.C.C.E.S.S. que les nouveaux arrivants peuvent réussir leur vie au Canada. Il est essentiel de favoriser leur réussite hâtive pour contribuer à la croissance de notre économie et à la prospérité à long terme pour le Canada et son peuple. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« S.U.C.C.E.S.S. est honoré d'être reconnu comme un important fournisseur de services avant l'arrivée et nous sommes fiers de continuer à fournir des services afin que les nouveaux arrivants soient mieux outillés pour s'établir au Canada. Depuis 2008, plus de 41 000 nouveaux arrivants originaires de 155 pays ont bénéficié des services d'établissement avant l'arrivée dans le cadre de notre Projet d'engagement et d'intégration actifs (PEIA). Notre programme continue de s'adapter pour mieux servir les nouveaux arrivants - nous avons récemment organisé des webinaires sur la santé mentale et préparé des trousses de prise en charge de soi pour aider les clients à relever les défis de l'immigration - et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée d'aider encore plus de nouveaux arrivants en partenariat avec IRCC à l'avenir. »

- Queenie Choo, directrice générale de S.U.C.C.E.S.S.

Faits en bref

Comme il a été annoncé le 11 mai 2023, le ministre a approuvé une prolongation de deux ans des ententes de contribution pour les services avant l'arrivée, soit du 1 er avril 2023 au 31 mars 2025. Grâce à ces ententes, le financement accordé à 15 fournisseurs de services s'élève à plus de 60 millions de dollars jusqu'en 2025.

avril 2023 au 31 mars 2025. Grâce à ces ententes, le financement accordé à 15 fournisseurs de services s'élève à plus de 60 millions de dollars jusqu'en 2025. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un investissement de plus de 60 millions de dollars dans l'ensemble du Canada destiné aux services d'établissement avant l'arrivée. Le programme de services avant l'arrivée d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada maximise l'intégration économique et sociale des nouveaux arrivants :

en permettant aux clients d'avoir directement accès à l'information et aux services dont ils ont besoin grâce à un processus simplifié;



en encourageant les nouveaux arrivants à faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers avant leur arrivée, s'il y a lieu;



en aiguillant les clients vers les services d'établissement fédéraux et provinciaux au Canada.

Au total, 15 fournisseurs de services recevront des fonds supplémentaires à l'appui des services avant l'arrivée. Ces fournisseurs servent les clients dans leur pays d'origine et sont situés en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à l'étranger.

, en Nouvelle-Écosse, en et à l'étranger. Fondé en 1973 par un groupe de bénévoles passionnés qui souhaitaient apporter leur contribution au Canada, S.U.C.C.E.S.S. est devenu l'un des plus grands organismes de services sociaux du pays. Il s'agit d'une organisation canadienne multiculturelle, non partisane et sans but lucratif, fière de ses 50 ans d'histoire au service des nouveaux arrivants, des aînés, des jeunes et des familles.

Le Canada finance les services avant l'arrivée depuis 1998. Bien qu'initialement réservés aux réfugiés, ces services ont vu leur portée élargie afin d'inclure d'autres catégories d'immigrants en 2001.

