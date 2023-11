NOUVEL EXÉCUTIF ET NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est fier d'annoncer la désignation par le conseil municipal, de M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil pour un deuxième mandat à la présidence, de même que Mme Melissa Ben Meddour et M. Kevin Martinez pour un premier mandat à la vice-présidence. Le nouveau comité exécutif entrera en poste à partir du 1er janvier 2024. De même coup, il annonce également les nominations de M. Anthony Faustin et de Mme Joëlle Naud à titre de nouveaux-lles membres du CjM, ainsi que le renouvellement, pour un second mandat à titre de membre, de M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil. Par ailleurs, le CjM souhaite souligner la contribution des vice-président-es sortant-es, Mme Myriam Boileau et M. Gabriel Laferrière.

Présidence et vice-présidences

M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, président

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil y poursuit actuellement des études au doctorat en philosophie. Ses recherches portent sur la portée et les conditions collectives et sacrées de l'expression de la parole politique dans l'espace public. Il s'intéresse notamment au serment politique en tant qu'il constitue un exemple paradigmatique de la théorie des actes de langage. Il enseigne également la philosophie au Cégep du Vieux Montréal et à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Au cours des dernières années, il a coanimé l'émission hebdomadaire Le Chaînon marquant sur les ondes de CISM 89,3 FM en plus d'être conférencier à de nombreux colloques portant sur la philosophie, les études classiques et la citoyenneté. Au cours de ses études de premier cycle, il a aussi été élu exécutant de l'Association des étudiant-es en philosophie de l'Université de Montréal pour trois mandats consécutifs. Il s'implique également au sein de diverses associations communautaires et citoyennes en vue de contribuer à la vitalité de son milieu. Son parcours universitaire a été agrémenté d'une session d'échange à la Universidad Nacional de Colombia à Bogota et d'une école d'été à Sienne en Italie. En parallèle de ses études au troisième cycle, il réalise une majeure en études italiennes.

Originaire du quartier Ahuntsic à Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil a finalement élu domicile dans le quartier Villeray. Son attachement profond pour Montréal constitue une part importante de son identité. Par son implication au CjM, il entend réitérer l'importance d'accorder une place centrale aux aspirations de la jeunesse montréalaise ainsi qu'au bien-être des générations futures dans toutes les décisions prises par les élu-es. Il s'intéresse particulièrement à la représentativité démocratique, à la mobilité durable, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, au rayonnement du patrimoine culturel, à la vitalité citoyenne et communautaire et à la lutte contre les inégalités sociales.

Mme Melissa Ben Meddour, vice-présidente

Ayant grandi à Montréal, Melissa Ben Meddour éprouve un profond attachement pour sa ville. C'est ici qu'elle s'est formée en tant que jeune adulte, notamment grâce à ses nombreux engagements et à ses études.

Dès son adolescence, elle a partagé son temps entre le premier Conseil jeunesse de Montréal-Nord, le conseil étudiant de son école et sa communauté, où elle a fait du bénévolat. Elle a entre autres participé au programme Partageons notre mémoire, nos histoires du Musée McCord. Reconnue pour son engagement, elle a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. À l'université, elle a fait des études en science politique et des études asiatiques. Elle a présidé l'association étudiante du programme d'études de l'Asie de l'Est. Sur le plan professionnel, elle a travaillé au sein de l'Association québécoise des troubles d'apprentissages (AQETA) Section Saint-Léonard, un organisme qui vise la réussite scolaire pour tous et toutes.

Melissa Ben Meddour carbure aux relations interpersonnelles. Quand elle se lance des défis, elle n'hésite pas à aller de l'avant pour les réaliser : ainsi, elle a fait une année d'études universitaires au Japon et a participé à des compétitions de débats politiques à Montréal, mais aussi à l'étranger. Elle a aussi fondé l'événement par et pour les jeunes Génération influente dans son arrondissement, qui vise à encourager les jeunes à s'impliquer dans leur communauté et à s'épanouir, en plus d'avoir participé à la rédaction d'un avis jeunesse sur la langue française dans le cadre de la démarche jeunesse sur le vivre-ensemble de l'Institut du Nouveau Monde.

Pour Melissa Ben Meddour, dans de son engament au sein du Conseil jeunesse de Montréal, être optimiste est essentiel : la jeunesse montréalaise est talentueuse, plurielle et toujours en mouvement. Melissa croit fortement que faire rayonner la jeunesse peut se réaliser en mettant l'emphase sur l'accessibilité des services. La jeunesse aura ainsi les clés en main pour s'épanouir.

M. Kevin Martinez, vice-président

Montréalais d'origine chilienne, Kevin Martinez a grandi dans l'Ouest-de-l'Île, plus précisément dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Il est heureux d'être le premier membre du conseil provenant de cet arrondissement et encourage vivement d'autres jeunes du coin à s'engager.

Ayant redoublé le secondaire 4 et frôlé le décrochage scolaire à maintes reprises, il est humblement fier de dire qu'il est aujourd'hui titulaire d'un baccalauréat en études internationales et actuellement candidat à la maîtrise en affaires publiques et internationales à l'Université de Montréal. Il a participé à de nombreuses simulations de l'ONU à travers l'Amérique du Nord, a réalisé des stages dans le milieu communautaire et gouvernemental, et travaille actuellement chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il espère un jour pouvoir contribuer aux processus de paix à l'international, un sujet qui lui tient à cœur. Mais pour agir global, il faut d'abord agir local. C'est ce qui l'a poussé à s'impliquer au sein du Conseil jeunesse de Montréal. Amoureux de sa ville, il cherche constamment à l'explorer. Vous pouvez donc le croiser tant dans des événements formels qu'informels, peut-être même dans une conférence ou un bar de quartier près de chez vous!

Désirant apporter son grain de sel avec des solutions novatrices et adaptées aux différentes réalités et enjeux qui préoccupent la jeunesse montréalaise, il souhaite contribuer à faire de Montréal une ville où les jeunes citoyen-nes peuvent s'épanouir pleinement dans la diversité inclusive et l'innovation collective qui caractérisent notre belle métropole.

Nouveaux-elles membres

M. Anthony Faustin

Habitant le quartier animé du Plateau-Mont-Royal à Montréal, Anthony Faustin a eu l'opportunité de parcourir le Québec et au-delà, ce qui a façonné chez lui une perspective unique. Il a non seulement côtoyé des personnes de tous horizons mais a également porté un regard attentif à la mosaïque culturelle de la ville, étant originaire du secteur du nord-est de Montréal. Ces expériences ont renforcé sa compréhension des enjeux et des besoins de la communauté montréalaise, nourrissant ainsi son engagement envers la diversité.

Fort d'un parcours académique impressionnant, il poursuit actuellement une maîtrise en gestion, avec une spécialisation en affaires internationales à HEC Montréal. Son implication communautaire ne se limite pas à des fonctions administratives, mais reflète un véritable engagement envers la diversité. Anthony Faustin a grandi dans le secteur du nord-est de Montréal et sa contribution envers les jeunes du secteur, que ce soit par son rôle de mentor dans des organismes communautaires ou par son rôle au sein de nombreux conseils d'administration témoignent de sa volonté de créer une société inclusive.

Malgré son bégaiement qu'il a surmonté depuis son enfance, Anthony Faustin a fait preuve d'une détermination exceptionnelle. Ses nombreuses distinctions, dont la prestigieuse bourse d'études Ted Rogers Future Leader, sont le fruit de son engagement et de ses réalisations remarquables. En tant que résident du Plateau-Mont-Royal, il s'engage pleinement dans la richesse culturelle et environnementale de la ville. Son parcours académique et son expérience professionnelle en gestion le motivent à contribuer aux enjeux essentiels pour Montréal, notamment dans les domaines de l'environnement et des transports.

Anthony Faustin aspire à jouer un rôle actif et influent dans la Ville de Montréal, en promouvant les valeurs d'inclusion, de diversité et de durabilité. Il souhaite mettre en lumière la créativité de la jeunesse montréalaise sur la scène internationale, tout en encourageant la participation électorale et citoyenne des jeunes et en veillant à la représentativité de la diversité montréalaise. Sa présence est un atout inestimable pour la communauté, contribuant à façonner un Montréal où chaque voix compte.

Mme Joëlle Naud

Ayant grandi à Montréal, la passion de Joëlle Naud pour sa ville natale l'a naturellement conduite vers une carrière dans l'urbanisme et le design urbain. Diplômée de l'Université de Montréal, elle a obtenu un baccalauréat en urbanisme et une maîtrise en design urbain. Son intérêt principal réside dans la création d'espaces urbains qui favorisent l'équité sociale, l'abordabilité du logement et le développement urbain durable.

Joëlle Naud travaille actuellement pour l'organisme d'intérêt public Vivre en Ville, une organisation dédiée à la création et l'amélioration de milieux de vie de qualité à travers le Québec. Son rôle consiste à former différents acteurs municipaux au sein des collectivités québécoises et à collaborer avec ces dernières sur des questions de consolidation et de densification urbaines. À travers ses différents projets professionnels, elle utilise l'urbanisme comme levier au service de la lutte aux changements climatiques en concevant des aménagements sobres en carbone.

Son rêve pour Montréal est de la voir devenir une ville accessible, durable, équitable, innovante et accueillante, ce qui est le moteur de ses engagements professionnels et personnels. La relation entre l'aménagement du territoire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est pour elle une préoccupation majeure. Déterminée à contribuer à un avenir plus vert et inclusif, elle est enthousiaste à l'idée de continuer à apporter des changements positifs dans la vie de la collectivité montréalaise.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

