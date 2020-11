Nouvel exécutif et nominations au Conseil jeunesse de Montréal

« Toutes mes félicitations à M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil et M. Gabriel Laferrière pour leurs nominations qui s'ajoutent à une équipe déjà forte et dévouée à représenter la jeunesse montréalaise. Il me fera plaisir de découvrir et de collaborer avec un nouvel exécutif composé de M. Benjamin Herrera, de Mme Audrey-Frédérique Lavoie et de M. Pentcho Tchomakov. Finalement, je tiens à remercier Mme Alice Miquet et Yazid Djenadi pour leur travail et leur engagement, il fût un plaisir de travailler avec vous! », a déclaré Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse.

Présidence et vice-présidences

M. Benjamin Herrera, président

Résident de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benjamin Herrera est présentement candidat à la maîtrise en droit à l'Université de Montréal, après avoir précédemment reçu un double baccalauréat en droit civil et en common law à l'Université McGill. En juin 2020, il a complété la formation professionnelle du Barreau du Québec et poursuit présentement la formation du Barreau de New York. Impliqué dans sa communauté depuis le secondaire, il a consacré son énergie au cours de ses études en droit à l'enjeu de l'accessibilité à la justice pour les populations vulnérables de Montréal. Ainsi, il a contribué à titre de clinicien bénévole à la Clinique juridique itinérante de Montréal, où il travaillait au Refuge des Jeunes de Montréal, ainsi qu'à la Clinique d'information juridique à McGill, afin de fournir de l'information juridique à la population étudiante. Benjamin siège aussi présentement sur le conseil d'administration de Geordie Theatre, une compagnie de théâtre ayant pour mission l'épanouissement des jeunes à travers les arts de la scène.

Passionné de longue randonnée et de politique internationale, il a rempli la fonction de stagiaire en droit auprès de l'Honorable juge Daniel Dortélus et a été recruté en 2018 dans le cabinet Stikeman Elliott où il entamera son stage du Barreau du Québec en septembre 2021. Dans le cadre de son implication au sein du Conseil jeunesse de Montréal, il désire mettre de l'avant la diversité qui est au cœur de l'identité montréalaise, l'accessibilité à la justice ainsi que les enjeux d'équité sociale.

Mme Audrey-Frédérique Lavoie, vice-présidente

Native de Montréal, Audrey-Frédérique Lavoie a élu domicile dans l'arrondissement de Ville-Marie. Elle aime profiter des grands parcs montréalais, du canal Lachine, du marché Jean-Talon, ainsi que des nombreuses pistes cyclables et cafés montréalais. Elle étudie actuellement à Université McGill où elle complète un baccalauréat honorifique combinant les sciences politiques et le commerce. Très impliquée tout au long de ses études, à travers les associations étudiantes et les simulations onusiennes (NMUN NYC), elle a entre autres siégé au sein du Cercle de la relève de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, du Desautels Sustainability Network (DSN) et occupé plusieurs postes lors de campagnes électorales et courses à la chefferie en politique partisane. Amoureuse de sa ville et passionnée de politique, son implication au Conseil jeunesse de Montréal reflète bien sa personnalité. En ce sens, les dossiers qui touchent plus précisément à la mobilité en ville, la place accordée aux jeunes entrepreneurs en commerce durable, l'urbanisme et la valorisation de la culture diverse montréalaise l'interpellent beaucoup. Elle désire s'assurer que les préoccupations des jeunes Montréalais.es reliées à ces enjeux soient prises en considération par les instances municipales.

M. Pentcho Tchomakov, vice-président

Originaire de la Bulgarie, mais ayant vécu près de toute sa vie à Montréal, Pentcho Tchomakov vit présentement dans l'arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension. Il travaille comme ingénieur en intelligence artificielle et des données chez Merck et poursuit une maîtrise en génie informatique à l'École Polytechnique de Montréal où il se penche les sujets de l'apprentissage machine ainsi que la réseautique mobile. Il a aussi eu la chance de travailler dans ces domaines à l'international et souhaite faire une carrière en diplomatie technologique. Fortement impliqué dans sa communauté depuis qu'il est très jeune, Pentcho Tchomakov a longtemps œuvré auprès des associations des étudiant.es en génie autant à l'Université McGill qu'au niveau pancanadien. Il a organisé de nombreuses conférences sur les sujets du leadership et de la diversité et l'inclusion en génie dans les dernières années. Passionné par la politique locale et tous les enjeux qui touchent sa ville d'accueil, il souhaite poursuivre son parcours au sein du Conseil jeunesse de Montréal en se concentrant sur des sujets tels que l'action citoyenne des jeunes, le transport et les services en commun et la planification de la ville intelligente du 21ème siècle. Il est convaincu qu'une meilleure planification à long terme saura mieux satisfaire les besoins de la jeunesse montréalaise dans le futur.

Nouveaux membres

M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil

Détenteur d'un baccalauréat en philosophie de l'Université de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil poursuit actuellement ses études à la maîtrise en philosophie. Ses recherches, entre autres financées par le Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité (GRIN), portent principalement sur la philosophie de la perception, la phénoménologie, la philosophie du langage, la métaphysique contemporaine et la normativité. Dans les dernières années, il a été élu exécutant de l'Association des étudiantes et étudiants en philosophie de l'Université de Montréal (ADÉPUM) pendant trois mandats consécutifs. Il a participé à de nombreux colloques portant sur la philosophie, les études classiques et la citoyenneté à titre de conférencier. Il s'implique aussi au sein de diverses associations communautaires et citoyennes en vue de contribuer à la vitalité de son milieu. De surcroît, son parcours universitaire a été agrémenté d'une session d'échange à la Universidad Nacional de Colombia à Bogotá. En parallèle de ses études au deuxième cycle, il réalise une attestation en langue et culture italiennes. Originaire du quartier Ahuntsic à Montréal, il a finalement élu domicile dans le quartier Villeray. Son attachement profond à la Ville de Montréal constitue une part indispensable de son identité. Par son implication au Conseil jeunesse de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubrueil entend réitérer l'importance d'accorder une place centrale aux aspirations de la jeunesse montréalaise ainsi qu'au bien-être des générations futures dans toutes les décisions prises par les élu.es. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux liés à la représentativité démocratique, à la mobilité durable, à la préservation de l'environnement, au rayonnement du patrimoine culturel, à la vitalité citoyenne et communautaire et à la lutte contre les inégalités sociales.

M. Gabriel Laferrière

Gabriel Laferrière est présentement étudiant à la maîtrise en études urbaines de l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de cette formation, il s'affaire à la rédaction d'un mémoire portant sur le processus de reconversion de bâtiments industriels. Il travaille, en parallèle, comme agent de développement en patrimoine. Son bagage académique et les différentes expériences professionnelles qu'il a accumulées lui ont permis de développer une passion pour le patrimoine, la participation publique et la politique. Curieux de nature, il s'intéresse à une panoplie d'autres objets. Tout au long de son parcours universitaire, Gabriel s'est impliqué bénévolement auprès de différentes entités. Il s'est notamment investi au sein du Regroupement des étudiants au baccalauréat en urbanisme puis au sein de l'Association des étudiant.es des cycles supérieurs en études urbaines qu'il a présidé. Pendant quelques années, il a participé à une « opération populaire d'aménagement » piloté par la Concertation en développement social de Verdun. Aujourd'hui, Gabriel Laferrière fait partie du Comité de la relève d'Héritage Montréal. En se joignant au Conseil Jeunesse de Montréal, Gabriel souhaite participer au développement de Montréal. Il souhaite, plus précisément travailler avec d'autres jeunes afin de développer des solutions innovantes permettant de répondre à des problèmes complexes.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.



