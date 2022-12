NOUVEL EXÉCUTIF ET NOMINATIONS AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est fier d'annoncer la désignation par le conseil municipal, de M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil pour un premier mandat à la présidence, de même que Mme Myriam Boileau et M. Gabriel Laferrière pour un premier mandat à la vice-présidence. De même coup, il annonce également les nominations de Mme Tydia Allouche, Mme Melissa Ben Meddour et Mme Myriam Bravo à titre de nouvelles membres du CjM. Par ailleurs, le CjM souhaite souligner la contribution du président sortant, M. Pentcho Tchomakov, de même que celle de Mme Alice Miquet qui a terminé un deuxième mandat à titre de membre.

De gauche à droite: Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, Myriam Bravo, Tydia Allouche, Myriam Boileau, Melissa Ben Meddour, Gabriel Laferrière (Groupe CNW/Conseil jeunesse de Montréal)

Présidence et vice-présidences

M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, président

Titulaire d'un baccalauréat en philosophie de l'Université de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil y poursuit actuellement des études à la maîtrise en philosophie. Ses recherches se situent au carrefour de la philosophie du langage, de la philosophie de la perception et de la normativité. Il enseigne également la philosophie au niveau collégial depuis l'automne 2022. De plus, il est coanimateur de l'émission hebdomadaire Le Chaînon marquant sur les ondes de CISM 89,3 FM. Au cours des dernières années, il a été conférencier à de nombreux colloques portant sur la philosophie, les études classiques et la citoyenneté. Par le passé, il a aussi été élu exécutant de l'Association des étudiant-es en philosophie de l'Université de Montréal pour trois mandats consécutifs. Il s'implique également au sein de diverses associations communautaires et citoyennes en vue de contribuer à la vitalité de son milieu. De surcroît, son parcours universitaire a été agrémenté d'une session d'échange à la Universidad Nacional de Colombia à Bogota. En parallèle de ses études au deuxième cycle, il réalise une majeure en études italiennes.

Originaire du quartier Ahuntsic à Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil a finalement élu domicile dans le quartier Villeray. Son attachement profond pour Montréal constitue une part importante de son identité. Par son implication au CjM, il entend réitérer l'importance d'accorder une place centrale aux aspirations de la jeunesse montréalaise ainsi qu'au bien-être des générations futures dans toutes les décisions prises par les élu-es. Il s'intéresse particulièrement à la représentativité démocratique, à la mobilité durable, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, au rayonnement du patrimoine culturel, à la vitalité citoyenne et communautaire et à la lutte contre les inégalités sociales.

Mme Myriam Boileau, vice-présidente

Étudiante en études théâtrales à l'Université du Québec à Montréal, Myriam Boileau est également détentrice d'un baccalauréat en sociologie avec une spécialisation en études féministes de l'Université de Montréal. Son parcours étudiant est par ailleurs ponctué de séjours à l'international, dont à Lunds universitet en Suède dans le cadre d'études en genres et féminisme.

Ayant longtemps œuvré dans le milieu communautaire, notamment à titre d'intervenante dans une Maison des jeunes, la théorie et la pratique vont de pair pour cette jeune femme qui aime travailler en équipe en vue d'amener des solutions concrètes à des enjeux sociaux. Avec un regard vif et critique sur la société, Myriam Boileau a toujours activement pris part aux discussions dans l'espace public, que ce soit par l'entremise des médias, des arts ainsi que de divers comités. Auparavant chroniqueuse littéraire à Radio Ville-Marie, elle coanime maintenant l'émission de radio Le Chaînon marquant sur les ondes de CISM.

Convaincue de la richesse de notre culture et fervente défenseuse d'un système public, l'engagement de Myriam Boileau au sein du Conseil jeunesse de Montréal se traduit par un désir d'inclusivité des jeunes Montréalais-es partout sur le territoire ainsi qu'une attention particulière mise sur l'accessibilité de l'art pour les jeunes de tous les milieux. Engagée dans ses milieux scolaires et dans sa communauté depuis son plus jeune âge, elle a notamment reçu au cours des dernières années deux prix Forces Avenir, une bourse d'études de l'Université de Montréal, le prix du Lieutenant-gouverneur ainsi que la médaille du souverain pour les bénévoles. Citoyenne montréalaise - une ville qu'elle a tatoué sur le cœur - la scène municipale, terrain tout désigné pour l'action directe, lui paraissait dès lors bien naturelle.

M. Gabriel Laferrière, vice-président

Gabriel Laferrière est chargé de projet chez Passerelles, une coopérative œuvrant dans le passionnant milieu du patrimoine urbain. Diplômé du baccalauréat en urbanisme et de la maîtrise en études urbaines, son bagage académique et les différentes expériences professionnelles qu'il a accumulées lui ont permis de développer une passion pour l'aménagement, la participation publique et la politique ainsi que plusieurs aptitudes qu'il mobilise quotidiennement.

Tout au long de son parcours universitaire, Gabriel s'est largement impliqué bénévolement, notamment au sein du Regroupement des étudiants au baccalauréat en urbanisme puis au sein de l'Association des étudiant-es des cycles supérieurs en études urbaines, qu'il a présidée. Pendant quelques années, il a participé à une « opération populaire d'aménagement » pilotée par la Concertation en développement social de Verdun. Aujourd'hui, il est coprésident du Comité de la relève d'Héritage Montréal.

Au sein du Conseil jeunesse de Montréal, Gabriel souhaite aller à la rencontre de la jeunesse montréalaise et contribuer au développement de solutions innovantes venant répondre à des problèmes complexes. Il désire tirer profit de l'opportunité qui lui est offerte pour s'intéresser à une diversité de thèmes et réalités propres à notre métropole et ainsi assouvir sa curiosité.

Nouvelles membres

Tydia Allouche

Tydia Allouche est étudiante à l'Université de Montréal au baccalauréat en microbiologie et immunologie. Fière immigrante algérienne, installée dans le quartier de Villeray depuis presque 15 ans, elle reconnaît bien les enjeux auxquels font face les nouveaux arrivants montréalais.

Au cours de ses études, Tydia Allouche s'est impliquée de diverses façons, afin d'apporter des changements dans plusieurs domaines. Au cégep, elle faisait partie d'un groupe d'étudiant-es dont le mandat principal était l'organisation d'événements et d'activités, de nature récréative ou de sensibilisation. De plus, sa passion pour les sciences et la recherche lui a permis de participer à de nombreuses études et de mener son propre projet en lien avec l'écologie montréalaise. Elle s'implique aussi dans les hôpitaux, où elle est bénévole en hémato-oncologie et où elle travaille dans l'admission aux soins critiques. Elle a récemment rédigé un article pour le Centre ABC afin de partager son expérience en tant que bénévole et encourager les jeunes à s'impliquer dans leur communauté. En dehors de sa vie scolaire et professionnelle, elle pratique la gymnastique et est assistante entraineuse de jeunes gymnastes.

Tydia Allouche reconnaît fortement les enjeux auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants de Montréal, particulièrement les personnes faisant partie de minorités ethniques et visibles. Elle tient à réduire les effets de ces enjeux et à promouvoir l'accès aux ressources et à l'éducation supérieure, permettant un établissement réussi pour les jeunes. Elle désire également les encourager à poursuivre une carrière dans les sciences de la santé et la recherche.

Melissa Ben Meddour

Ayant grandi à Montréal, Melissa Ben Meddour a un profond attachement pour sa ville. C'est à Montréal qu'elle s'est formée en tant que jeune adulte grâce à ses nombreuses implications, ses études et bien plus encore.

Dès son adolescence, elle partage son temps entre le premier Conseil jeunesse de Montréal-Nord, le conseil étudiant de son école et du bénévolat dans la communauté. Elle a entre autres participé au programme Partageons notre mémoire, nos histoires du Musée McCord. Reconnue pour son engagement, elle a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. À l'université, Melissa a complété des études en science politique et en études asiatiques. Elle a présidé l'association étudiante du programme d'études de l'Asie de l'Est. Quand elle se lance des défis, elle n'hésite pas à aller de l'avant pour les réaliser : elle a fait une année d'étude universitaire au Japon et a participé à des compétitions de débats politiques à Montréal, mais aussi à l'étranger.

Pour Melissa, dans de son engament au sein du Conseil jeunesse de Montréal, être optimiste est essentiel : la jeunesse montréalaise est talentueuse, plurielle et toujours en mouvement. Melissa croit fortement que faire rayonner la jeunesse peut se réaliser en mettant l'emphase sur l'accessibilité des services. La jeunesse aura ainsi les clés en main pour s'épanouir.

Myriam Bravo

Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et d'une majeure en développement de carrière à l'Université du Québec à Montréal, Myriam Bravo poursuit actuellement ses études à la maîtrise en communication internationale et interculturelle. Ses recherches portent sur la mobilité internationale de la jeunesse québécoise. Depuis le début de ses études, elle s'implique dans la démocratisation de l'éducation et dans la communication interculturelle. Depuis 2018, elle préside un groupe d'étudiant-es qui parraine des jeunes réfugié-es. Ce groupe permet à des personnes issues de camps de réfugié-es d'obtenir la résidence permanente et de poursuivre des études universitaires. À travers son implication, elle a créé un balado, organisé des conférences, pris part à la politique étudiante et encadré l'intégration scolaire et socioprofessionnelle de plusieurs jeunes réfugié-es. Elle participe aussi à plusieurs événements internationaux portant sur les droits de la personne et s'implique ponctuellement au sein de diverses organisations jeunesse.

Myriam Bravo a grandi à Pointe-Saint-Charles dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Très jeune, elle a été témoin des inégalités sociales, mais aussi de l'impact des organismes communautaires et du pouvoir de la mobilisation collective. Issue d'une mère allemande et d'un père bolivien, elle est aussi très sensibilisée à la mixité culturelle et porte un attachement profond pour Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal, une ville cosmopolite. Avec son parcours scolaire, bénévole et professionnel, elle porte une attention particulière au vivre-ensemble, à la démocratisation de l'éducation et à la justice sociale et climatique. Elle souhaite avec son implication au CjM mettre de l'avant la participation citoyenne de la jeunesse.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal

