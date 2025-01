Nouvel événement en février - Les coulisses de l'Aquarium

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Comment fabrique-t-on l'eau salée qui se retrouve dans les bassins des phoques communs, où sont soignés les animaux et les poissons malades et à quel endroit les entraîneurs préparent la nourriture des ours blancs? En février, on vous offre la chance unique de visiter les coulisses de l'Aquarium du Québec!

En février, on vous offre la chance unique de visiter les coulisses de l’Aquarium du Québec! (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Les 8-9-15 et 16 février, découvrez l'envers du décor en compagnie de nos guides animaliers. Vous pourrez voir les quartiers intérieurs des ours blancs, l'arrière-scène qui abrite nos bassins de poissons, l'hôpital vétérinaire où sont soignés nos animaux et l'usine où l'on fabrique l'eau salée.

La visite des coulisses est incluse dans le prix du billet d'entrée pour l'Aquarium du Québec. Nous sommes heureux de proposer cette activité dans le cadre des événements partenaires du Carnaval de Québec. Un rabais de 20% sera offert aux détenteurs de l'effigie.

Quand : 8-9-15 et 16 février 2025



Heure : 9h à 16h

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Pour informations ou demandes d'entrevues : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, 581-745-2200, [email protected]