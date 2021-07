SHAWINIGAN, QC, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) remplacera l'édifice fédéral à Shawinigan par un nouvel immeuble plus moderne et axé sur le développement durable.

Au nom de l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, ont dévoilé aujourd'hui le concept architectural de ce nouvel immeuble.

Comme annoncé en février 2019, le nouvel édifice remplacera l'immeuble actuel, inauguré en 1979, et permettra de fournir aux employés un milieu de travail moderne, tout en répondant en tous points aux nouvelles exigences du gouvernement en matière de développement durable. Il logera environ 1 600 employés de l'Agence du revenu du Canada (ARC), 425 employés d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) et 4 employés de Services partagés Canada.

Visant la certification LEED-Or, le nouvel édifice de 4 étages sera carboneutre et intégrera des technologies modernes de construction. Il offrira des espaces qui répondent aux besoins et exigences de l'avenir en matière de technologies et de développement durable tout en réduisant le nombre d'espaces de travail, notamment grâce à l'application du concept de milieu de travail axé sur les activités permettant d'optimiser l'occupation des locaux.

La construction débutera à l'automne 2021 et devrait se terminer en 2024. La déconstruction de l'immeuble actuel et l'aménagement du stationnement auront lieu par la suite.

SPAC a accordé un contrat d'une valeur d'environ 12 millions de dollars (taxes incluses) à la firme d'architectes CoArchitecture et Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu & Associés, Architectes, pour les services d'architecture et de génie.



SPAC attribuera le contrat de gérance de construction d'une valeur de 136 millions de dollars (taxes incluses) à Pomerleau inc. pour la construction de l'immeuble, la déconstruction de l'immeuble existant ainsi que l'aménagement du stationnement. Le contrat sera attribué au cours des prochains jours.

« C'est avec grande fierté que je présente ce concept architectural reflétant l'engagement du gouvernement du Canada de construire des édifices écoresponsables et de fournir aux employés fédéraux des milieux de travail modernes favorisant autant leur productivité que leur bien-être. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La construction de ce nouvel édifice à Shawinigan offrira un milieu de travail moderne à quelque 2 000 employés de la région qui jouent un rôle fondamental au sein de l'appareil fédéral. À la fine pointe de la technologie et répondant à de hautes normes environnementales, ce projet démontre l'importance que notre gouvernement accorde à nos travailleurs. »



L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Agence du revenu du Canada est l'un des employeurs les plus importants de la ville de Shawinigan et de la région de la Mauricie. Ce nouvel édifice est à l'image des Canadiens d'aujourd'hui et de demain; un édifice moderne, carboneutre et à la fine pointe de la technologie. Nous sommes fiers de continuer à servir les Canadiens dans ce nouvel environnement pour les années à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

L'immeuble de 4 étages dont SPAC sera propriétaire offrira une superficie utilisable totale de 18 054 mètres carrés. Cette superficie sera similaire à celle de l'immeuble actuel (18 345 mètres carrés utilisables).

L'immeuble actuel loge les 1 600 employés de l'ARC ainsi que 200 des 425 employés d'EDSC qui déménageront dans le nouvel édifice.

La gérance de construction est une forme de réalisation de projet caractérisée par la collaboration entre SPAC, l'expert-conseil en architecture et génie et l'entrepreneur gérant les travaux de construction, qui travaillent en équipe. Ce mode de fonctionnement permet de gagner en efficacité et permet de commencer la construction plus tôt, sans avoir à attendre la fin des travaux de conception.

L'édifice aura une haute performance énergétique, les principaux matériaux de construction seront choisis en privilégiant ceux avec la plus faible empreinte carbone. De plus, la conception de l'immeuble a tenu compte des changements climatiques afin de s'assurer d'une résilience de l'immeuble à cet égard.

Nouvel édifice fédéral à Shawinigan : projet de construction

Le gouvernement du Canada annonce la construction d'un nouvel édifice fédéral à Shawinigan

Téléchargez l'esquisse du concept et l'infographie présentant les caractéristiques environnementales de l'édifice

