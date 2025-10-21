NOUVEL AVIS ADRESSÉ À LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - Un profil de compétences actualisé pour une formation adaptée aux besoins du marché du travail visant à qualifier les techniciennes et techniciens en salle de contrôle minière

VAL-D'OR, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Avec la diffusion officielle de ce nouvel avis, l'Institut national des mines invite la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron, à l'appuyer dans ses démarches en vue de l'appropriation du profil de compétences défini en concertation avec le secteur minier au cours des derniers mois, dans le cadre du développement d'une offre de formation visant à qualifier les techniciennes et techniciens travaillant dans les salles de contrôle spécifiques au secteur minier.

La consultation des actrices et des acteurs de l’industrie minière du Québec, menée en 2024 par l’Institut, a permis de créer un profil de compétences des techniciennes et des techniciens en salle de contrôle dans le secteur minier, et ce, afin qu’il réponde aux besoins actuels du marché du travail. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Dans cet avis, l'Institut sollicite le soutien de la ministre pour la mise en œuvre d'une formation qui sera élaborée dans la prochaine année à la suite des consultations réalisées au cours des derniers mois. Ce projet sera réalisé en collaboration avec les trois cégeps offrant le programme de formation minière, soit le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Thetford et le Cégep de Sept-Îles.

« Considérant la rapidité croissante des exigences liées aux compétences numériques sur le marché du travail, l'Institut joue un rôle clé afin d'assurer l'adéquation entre les besoins de l'industrie minière et les besoins de formation nécessaires à sa réussite. »

- Christine Duchesneau, présidente-directrice générale Institut national des mines

Les salles de contrôle minières dans le secteur minier québécois

L'implantation des salles de contrôle dans le secteur minier constitue un incontournable dans la transition vers la mine intelligente. Compte tenu de l'absence actuelle d'un programme de formation spécifiquement consacré à la gestion des salles de contrôle minières, il est primordial de soutenir le développement et l'acquisition de compétences spécifiques permettant de travailler efficacement avec les données, les systèmes et les panneaux de contrôle qui y sont déployés. Les salles de contrôle jouent un rôle essentiel et stratégique dans l'industrie minière en favorisant une gestion plus fine des opérations, une optimisation de l'utilisation des ressources et une réduction de l'empreinte environnementale.

Un avis en cohérence avec la vision du gouvernement du Québec

Que ce soit concernant les enjeux de la planification stratégique 2023-2028 du ministère de l'Enseignement supérieur, la vision économique du gouvernement du Québec, le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, la Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue ou même le Plan d'action pour la main-d'œuvre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, cet avis concorde parfaitement avec les objectifs et la vision du gouvernement du Québec pour un secteur minier plus compétitif.

Nouveau programme d'études offert à l'automne 2026 pour la coordination d'une salle de contrôle

Soutenu par l'Institut national des mines et ses partenaires, le Consortium des directions de la formation continue des trois cégeps offrant le programme de formation « Technologie minérale » réalise présentement la conception du programme de formation en cohérence avec le profil de compétences défini par l'Institut. Cette formation contribuera non seulement à accroître la polyvalence des travailleuses et travailleurs du secteur minier possédant déjà une expertise en opérations minières, mais également à favoriser l'attraction de nouveaux talents issus d'autres domaines d'activité souhaitant intégrer l'industrie minière. L'attestation d'études collégiales de spécialisation de courte durée, totalisant quelques centaines d'heures de formation et incluant des stages en milieu professionnel, sera conçue d'ici l'été 2026 en vue d'un déploiement subséquent.

Il est possible de consulter l'avis sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

