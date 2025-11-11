NOUVEAU RAPPORT D'ANALYSE - L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec - Analyse du programme de formation professionnelle Conduite de machines de traitement du minerai

VAL-D'OR, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Dans un contexte mondial marqué par une volonté croissante de pays industrialisés de sécuriser leurs approvisionnements en minéraux critiques et stratégiques (MCS), et alors que, à l'échelle nationale, le gouvernement du Québec cherche à mettre en valeur ces mêmes ressources présentes sur son territoire, l'Institut national des mines publie un nouveau rapport d'analyse du programme de formation professionnelle Conduite de machines de traitement de minerai.

Rappelons qu'en 2024, l'Institut a publié une programmation de recherche sur le sujet dont la première phase consistait à déterminer les besoins de formation pour la main-d'œuvre travaillant dans les usines de traitement du minerai des mines de lithium et de graphite au Québec. Cette première phase visait également à recenser les programmes d'études et de formation susceptibles de ressentir les effets de l'intensification des activités minières liées au traitement de ces minéraux présents au Québec.

Ce rapport d'analyse met de l'avant des constats et propose des recommandations concernant l'actualisation d'un programme de formation jugé prioritaire par l'industrie. Par cette démarche, l'Institut contribuera à moderniser la formation minière offerte au Québec afin de garantir que la main-d'œuvre du secteur possède les compétences nécessaires pour exercer son métier de façon optimale dans ce domaine stratégique.

« Veiller à ce que les programmes d'études soient en cohérence avec les besoins de formation et de compétences des mines de lithium et de graphite est essentiel à la réussite économique du Québec. La réalisation de ce rapport a été rendue possible grâce à la collaboration des entreprises de l'industrie minière qui sont actives dans le domaine des MCS ainsi qu'à la contribution proactive des centres de formation professionnelle du Québec impliqués dans le projet. »

- Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

Constats

Parmi les principaux constats qui ressortent de ce rapport figurent ceux soulignant l'importance que la formation favorise le développement de compétences permettant d'utiliser optimalement les nouveaux outils numériques, de travailler efficacement avec les données générées par les équipements instrumentés et automatisés ainsi que d'adopter une approche de maintenance basée sur une vision prédictive plutôt que préventive.

En ce qui concerne les compétences associées directement au procédé de traitement du minerai, celles-ci représentent une priorité à actualiser. Le développement d'une compréhension approfondie des caractéristiques physicochimiques mobilisées lors du traitement du minerai, en particulier lors du procédé de flottation, de même que la maîtrise du concept de « critères de qualité » sont autant d'éléments constituant des priorités pour les usines actuelles et futures de traitement des mines de lithium et de graphite.

Finalement, d'autres compétences, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, ressortent comme étant primordiales à prendre en compte, tout comme certaines attitudes (la responsabilité, l'autonomie et la polyvalence) qui apparaissent comme particulièrement importantes à valoriser.

« La formation d'une main-d'œuvre qualifiée est essentielle au développement de projets miniers de minéraux critiques et stratégiques, porteurs pour l'avenir du Québec. Avec l'implantation de nouvelles technologies dans le secteur minier, les programmes d'études doivent être adaptés aux besoins et aux moyens de l'industrie. C'est par le développement des compétences pour assurer la relève que nous poursuivrons notre engagement à consolider l'expertise reconnue du Québec et à offrir des perspectives de carrière stimulantes avec des emplois bien rémunérés. »

- Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Le présent ouvrage a été produit par l'Institut national des mines et a reçu l'aide financière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) dans le cadre du Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Il est possible de consulter le rapport d'analyse du programme de formation sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

