/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - NOUVEAU RAPPORT D'ANALYSE - L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec - Analyse du programme de formation professionnelle : Conduite de machines de traitement du minerai/

11 nov, 2025, 08:00 ET
VAL-D'OR, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines tiendra une conférence de presse, le 11 novembre prochain, à Val-d'Or afin de présenter les constats et recommandations de l'analyse du programme de formation Conduite de machines de traitement du minerai.
La conférence de presse aura lieu :
Mardi 11 novembre 2025, 10 h 30 suivi d'une visite de l'usine de traitement de minerai
Centre de formation professionnelle Val-d'Or 700, boulevard des Pins, Val-d'Or
Local 106 F
L'événement se tiendra également en ligne : icastGo
Veuillez confirmer votre présence à [email protected].
Si vous désirez une entrevue, veuillez nous joindre à [email protected].
Source : Karine Lacroix, Coordonnatrice, Communications et partenariats stratégiques, Institut national des mines, 819-860-7410 ou 819-825-4667, [email protected] | [email protected]
