INVITATION AUX MÉDIAS - NOUVEAU RAPPORT D'ANALYSE - L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec - Analyse du programme de formation professionnelle : Conduite de machines de traitement du minerai

Nouvelles fournies par

Institut national des mines

06 nov, 2025, 13:52 ET

VAL-D'OR, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines tiendra une conférence de presse, le 11 novembre prochain, à Val-d'Or afin de présenter les constats et recommandations de l'analyse du programme de formation Conduite de machines de traitement du minerai.

La conférence de presse aura lieu :
Mardi 11 novembre 2025, 10 h 30 suivi d'une visite de l'usine de traitement de minerai
Centre de formation professionnelle Val-d'Or 700, boulevard des Pins, Val-d'Or
Local 106 F

Continue Reading
Le 11 novembre prochain, l'Institut national des mines présentera les constats et recommandations de l’analyse du programme de formation Conduite de machines de traitement du minerai. (Groupe CNW/Institut national des mines)
Le 11 novembre prochain, l'Institut national des mines présentera les constats et recommandations de l’analyse du programme de formation Conduite de machines de traitement du minerai. (Groupe CNW/Institut national des mines)

L'événement se tiendra également en ligne : icastGo

Veuillez confirmer votre présence à [email protected].

Si vous désirez une entrevue, veuillez nous joindre à [email protected].

SOURCE Institut national des mines

Source : Karine Lacroix, Coordonnatrice, Communications et partenariats stratégiques, Institut national des mines, 819-860-7410 ou 819-825-4667, [email protected] | [email protected]

Profil de l'entreprise

Institut national des mines