INVITATION AUX MÉDIAS - NOUVEAU RAPPORT D'ANALYSE - L'impact du traitement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la formation minière au Québec - Analyse du programme de formation professionnelle : Conduite de machines de traitement du minerai

VAL-D'OR, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines tiendra une conférence de presse, le 11 novembre prochain, à Val-d'Or afin de présenter les constats et recommandations de l'analyse du programme de formation Conduite de machines de traitement du minerai.

La conférence de presse aura lieu :

Mardi 11 novembre 2025, 10 h 30 suivi d'une visite de l'usine de traitement de minerai

Centre de formation professionnelle Val-d'Or 700, boulevard des Pins, Val-d'Or

Local 106 F

Le 11 novembre prochain, l'Institut national des mines présentera les constats et recommandations de l’analyse du programme de formation Conduite de machines de traitement du minerai. (Groupe CNW/Institut national des mines)

L'événement se tiendra également en ligne : icastGo

