WINNIPEG, MB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral effectue des investissements générationnels dans les infrastructures dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Aujourd'hui, Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, a annoncé un investissement fédéral de 7,5 millions de dollars pour la première phase de la construction d'un nouvel aréna et de l'agrandissement des installations récréatives du centre communautaire Dakota.

Le centre est un carrefour dynamique où l'on offre un large éventail de programmes et d'activités récréatives, culturelles et sportives aux personnes de tous âges. Le financement fédéral servira à agrandir les installations de manière à créer un aréna entièrement accessible doté de vestiaires, d'une nouvelle patinoire, d'une salle de conditionnement physique moderne et d'un système de réfrigération de la glace. De plus, les membres de la collectivité bénéficieront de l'agrandissement de la garderie et pourront se réunir dans l'un des nouveaux espaces polyvalents.

Ces travaux d'agrandissement permettront d'améliorer l'accessibilité et d'accroître l'efficacité énergétique, en plus de permettre au centre de servir la collectivité de manière plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Les installations améliorées aideront le centre à poursuivre sa mission qui consiste à rassembler la communauté tout au long de l'année, en servant de lieu de rencontre pour les loisirs et les événements pendant de nombreuses années.

« Grâce à cet investissement, l'aréna et le centre communautaire Dakota de Winnipeg continueront de servir de lieu essentiel où les résidents peuvent se rassembler, rester actifs et tisser des liens. En soutenant cet agrandissement, nous améliorons l'efficacité énergétique du centre, aidons à réduire les coûts d'exploitation et en faisons un carrefour communautaire plus accessible et plus résilient pour les années à venir. »

L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour cet investissement dans notre collectivité, qui nous permettra de générer plus efficacement des avantages significatifs et durables pour les familles, les personnes âgées, les jeunes et les athlètes de notre collectivité et d'ailleurs. Cet investissement permettra d'améliorer l'accessibilité, d'agrandir nos installations et de renforcer le rôle du centre communautaire Dakota en tant que carrefour dynamique qui favorise les liens sociaux et l'excellence pour tous en matière de loisirs, de bien‑être et de sport. Nous sommes fiers de faire équipe avec le gouvernement du Canada pour développer les infrastructures de notre collectivité et enrichir l'expérience de tous ceux qui franchissent nos portes. »

Michele A. Augert, présidente-directrice générale de Dakota Community Centre Incorporated

Faits en bref

Annoncé dans le budget 2025, le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars sur 10 ans, et 3 milliards de dollars par année par la suite, afin de construire et de revitaliser un large éventail d'infrastructures locales partout au pays.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Ce projet a reçu une approbation de principe dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

