Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
12 déc, 2025, 18:02 ET
DARTMOUTH, NS, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de l'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, de l'honorable John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse, et d'Andy Fillmore, maire de la Municipalité régionale d'Halifax.
|
Date :
|
Le dimanche 14 décembre 2025
|
Heure :
|
11 h 30 HNA
|
Lieu :
|
École Shannon Park School
Les représentants des médias sont priés communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence.
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Amy Wagg, Province de la N.-É., [email protected] 902-456-9206; Bureau des Affaires publiques, Municipalité régionale d'Halifax, [email protected], 902-490-5940
