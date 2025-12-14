DARTMOUTH, NS, le 14 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils sont en mesure de payer. Résoudre la crise du logement qui sévit au Canada exige de prendre immédiatement des mesures visant à réduire les coûts, à alléger les formalités administratives et à accélérer le rythme de la construction.

Au cœur de ce plan se trouve la construction de grandes infrastructures, d'un plus grand nombre de logements et des communautés fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, le guichet unique du gouvernement fédéral pour le logement abordable, qui permettra de construire à grande échelle des logements abordables, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada prend des mesures audacieuses pour répondre aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés en matière de logement.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un partenariat pour la construction de logements dans toute la province, afin de permettre la construction de 1 430 nouveaux logements abordables. Ce partenariat comprend un engagement conjoint allant jusqu'à 300 millions de dollars, dont des fonds d'exploitation pour les logements de transition et les logements avec services de soutien.

Dans le cadre de cette collaboration, 500 logements sans but lucratif et logements communautaires faisant partie des projets prévus par la province et dont les travaux commenceront dans les 12 prochains mois seront conjointement financés. Ces logements abordables seront destinés à des ménages à revenus faibles à modérés et moyens et leur abordabilité sera garantie à long terme.

Le partenariat inclut également une étroite coordination du projet du Parc Shannon, un vaste projet de réaménagement en plusieurs phases à Dartmouth, qui permettra de fournir des logements pour différents marchés, y compris des logements sociaux, des logements de transition et des logements avec services de soutien.

Dans la première phase, une parcelle particulière est réservée à un projet de Maisons Canada pour lequel une approche de construction directe sera utilisée afin de construire jusqu'à 630 logements pour différents marchés. On prévoit de construire au moins 40 pour cent des logements pour une valeur inférieure à celle du marché afin qu'ils soient abordables pour les ménages à faible et moyen revenu.

L'investissement conjoint permettra également la construction de 300 logements supplémentaires dans la partie de Parc Shannon appartenant à la province. Il s'agira entre autres de logements de transition et/ou de logements avec services de soutien ainsi que de logements sociaux. Des partenariats et le financement provincial garantiront l'abordabilité de ces logements sociaux à long terme. Ces logements très abordables seront possibles grâce à de solides partenariats avec les provinces et les territoires, qui garantissent le maintien de l'abordabilité pour ceux qui en ont le plus besoin.

La Municipalité régionale d'Halifax, en collaboration avec Maisons Canada et la province de la Nouvelle-Écosse, soutiendra les efforts visant à accélérer les processus d'approbation liés à la construction. Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, la Municipalité allégera ou supprimera les droits d'aménagement municipaux, offrira un allègement fiscal sur les impôts fonciers ou fournira d'autres offres de subventions pour soutenir un projet de construction de 930 logements abordables sur les terrains fédéraux et provinciaux du Parc Shannon.

Dans le cadre du projet, on privilégiera les méthodes de construction modernes, comme les logements modulaires, le préfabriqué et l'utilisation de bois massif afin de permettre de fournir les logements plus rapidement et d'atténuer l'impact écologique. Maisons Canada lancera une Demande de qualifications (DDQ) pour l'aménagement de sa parcelle du Parc Shannon dans les prochains jours. Les réponses à la DDQ seront acceptées jusqu'au 9 février 2026.

Citations :

« Ce partenariat entre le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour nous attaquer de front à la crise du logement. En combinant les ressources fédérales et provinciales, non seulement nous accélérons la construction de milliers de logements à Parc Shannon, mais nous créons également une communauté dotée d'écoles, de garderies et des services de soutien dont les familles ont besoin pour s'épanouir. Il s'agit d'un modèle de collaboration qui rendra la vie plus abordable et renforcera les collectivités de la Nouvelle-Écosse. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'annonce d'aujourd'hui signifie que les travaux de construction de logements abordables au Parc Shannon, dans Dartmouth--Cole Harbour, vont pouvoir commencer. Pendant trop longtemps, ce terrain exceptionnel est resté sous-utilisé dans une communauté confrontée à une réelle pression immobilière, en particulier en matière de logements abordables. Avec la participation de tous les ordres de gouvernement, nous accélérons la première phase du projet du Parc Shannon afin de fournir des logements dont une communauté saine et complète a besoin pour prospérer. »

-- L'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth--Cole Harbour, Nouvelle-Écosse

« Aucune province n'est mieux placée que la Nouvelle-Écosse pour travailler avec le gouvernement fédéral par l'entremise de Maisons Canada. Notre gouvernement a fait ses preuves et a connu de francs succès dans la réalisation rapide de projets de logement. Les obstacles ayant été éliminés et le secteur de la construction renforcé, nous sommes prêts à nous mettre au travail pour construire des logements pour les personnes et les familles. »

-- L'honorable John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Nous avons besoin de logements plus abordables, et ce, rapidement. À la mairie, notre travail consiste à éliminer les obstacles et à collaborer avec les gouvernements fédéral et provincial pour offrir des solutions. L'annonce d'aujourd'hui est une première étape importante pour permettre à des centaines de familles d'accéder à un logement. »

-- Andy Fillmore, maire de la Municipalité régionale d'Halifax

« L'annonce d'aujourd'hui ne concerne pas seulement la construction de logements; il s'agit aussi de la création de partenariats qui donnent des résultats. En travaillant main dans la main avec la province de Nouvelle-Écosse et la Municipalité régionale d'Halifax, nous accélérons la construction de logements afin d'en créer des milliers plus rapidement, plus intelligemment et à un coût plus abordable. C'est exactement pour permettre ce type de collaboration que Maisons Canada a été créée : donner accès à des terres publiques, à du financement et à des partenariats pour fournir plus rapidement des logements. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref :

Dans le cadre de cette entente, jusqu'à 300 millions de dollars ont été engagés, soit 120 millions de dollars de financement fédéral et un total de 180 millions de dollars de financement provincial.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui finance et construit des logements abordables à grande échelle, tout en catalysant une industrie de la construction résidentielle plus novatrice et en augmentant sa productivité.

Avec un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé, mettra en œuvre des méthodes de construction modernes et catalysera la création d'une industrie de la construction résidentielle plus productive. Elle tirera parti des terres publiques, offrira des mesures financières incitatives souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands portefeuilles de projets et aidera les fabricants modernes à construire les logements dont les Canadiens ont besoin.

Maisons Canada a déjà lancé des Demandes de qualifications (DDQ) pour le projet Arbo Downsview, à Toronto (DDQ a pris fin), le projet du 1495, chemin Heron, à Ottawa, le projet Naawi-Oodena, à Winnipeg, le projet du Village à Griesbach, à Edmonton, et le projet de Pointe-de-Longueuil, à Longueuil.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur une série de mesures introduites cette année afin de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et de doubler le rythme de la construction de logements, notamment en éliminant la tarification du carbone pour les consommateurs, en supprimant la TPS sur les logements neufs d'une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d'un premier logement et en lançant Maisons Canada.

Document d'information

