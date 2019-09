« Cette mesure permettra à tous les aînés du Québec de profiter gratuitement des plus beaux territoires du Québec et de transmettre à leurs petits-enfants le goût de la découverte. Ces derniers deviendront ainsi de nouveaux ambassadeurs des beautés de nos parcs nationaux », a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

« Les Vendredis grands-parents offriront de belles occasions de vivre des moments inoubliables et de tisser des liens familiaux durables à travers des escapades amusantes et enrichissantes. Une excellente opportunité de se connecter à la fois avec la nature et avec ses proches », a renchéri le PDG de la Sépaq, M. Jacques Caron.

« Expérience Famille »

Cette mesure s'inscrit dans la foulée de la grande « Expérience Famille » lancée par la Sépaq en 2016 pour bonifier la qualité de la visite des parents qui fréquentent ses établissements. En plus de la gratuité d'accès pour les jeunes âgés de 17 ans et moins et le prêt sans frais d'équipements de plein air, une attention particulière est portée aux familles afin de leur faciliter la vie : prêt d'équipements, activités adaptées aux groupes d'âge, sentiers coup de cœur, etc.

Nouveau jeu géolocalisé

De plus, un tout nouveau jeu géolocalisé gratuit permet depuis cet été aux jeunes de s'amuser et de bouger tout en partant à la découverte des parcs nationaux du Québec. L'application téléchargeable Sépaq : Explo transforme pour eux la randonnée en une mission d'exploration stimulante où s'entremêlent différents défis de la nature. Le jeu comporte une version adaptée à chacun des 12 parcs nationaux pour lesquels il est disponible. Pour tous les détails : www.sepaq.com/famille

