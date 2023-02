Nouveaux renards, conte de l'ours et cabane à sucre

On s'amuse et on apprend à la relâche !

QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Du 25 février au 12 mars 2023, une foule d'activités sont proposées pour célébrer la relâche scolaire à l'Aquarium du Québec. Activités ludiques et éducatives, conte, énigmes, animation et cabane à sucre sont parmi nos coups de cœur pour une escapade familiale réussie. En plus, nous avons trois nouveaux pensionnaires poilus : des renards arctiques!

Admirer les nouveaux renards arctiques

Programmation spéciale d'activités à l'Aquarium du Québec pour la relâche scolaire 2023 (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Les nouveaux renards arctiques à l'Aquarium (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Ours polaire (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Trois mignons renards arctiques originaires du Zoo sauvage de Saint-Félicien ont fait leur apparition à l'Aquarium. Leur arrivée est une belle occasion de redécouvrir notre parcours extérieur. Le petit plus : à différents moments de la journée, les guides animaliers présentent les plaisirs gourmands non seulement des renards arctiques, mais aussi des phoques et des ours blancs qui ont une faim de loup!

Faire son propre aquarium

Accompagnés d'un guide animalier, petits et grands devront réaliser eux-mêmes un véritable aquarium en déterminant l'habitat, les décors et les paramètres de l'eau.

Se faire raconter une histoire

Les tout-petits sont invités au conte de l'ours blanc, suivi d'une présentation éducative sur ce fascinant animal. Ils auront le bonheur de se faire raconter l'histoire de Gilbert l'ours polaire qui fait de l'urticaire, à quelques pas des ours Kinuk et Shouka.

Se sucrer le bec

Quoi de mieux que se sucrer le bec avec la tire sur la neige de la cabane à sucre mobile Bubble Contact. Animation, lancer de la hache en styromousse et rires garantis!

Ateliers de produits ménagers verts

Pour mieux protéger les animaux qui subissent les effets de la pollution, nos experts vous montrent comment fabriquer des éponges à partir de chaussettes et des produits ménagers verts qui respectent la nature.

Énigmes marines

Un rallye sera distribué aux amoureux des animaux à leur arrivée. Toutes sortes d'énigmes les attendent, suffit d'ouvrir l'œil.

Pour la relâche scolaire, viens t'amuser avec nous! Le plus beau dans tout ça, c'est que toutes les activités sont incluses dans le billet d'entrée.

Consultez l'horaire complet des activités

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, 581-745-2200, [email protected]