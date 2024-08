Nouveaux programmes qualifiants en enseignement - Des voies plus accessibles pour obtenir un brevet

QUÉBEC, le 26 août 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) accueillent avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme l'annonce de quatre nouveaux programmes de formation menant à des diplômes d'études supérieures spécialisées, lesquels sont développés par l'Université TÉLUQ. Pour la FCSSQ et l'ADGSQ, il est d'une évidence que ces programmes sauront répondre aux besoins de qualification du personnel enseignant sans brevet œuvrant déjà au sein des établissements scolaires.

« Nos organisations respectives accueillent très favorablement ces nouveaux programmes qualifiants en enseignement de l'Université TÉLUQ. C'est une excellente nouvelle de voir ces quatre nouveaux programmes s'ajouter aux trois autres déployés l'an dernier. Ces programmes qualifiants contribueront à rehausser le niveau de compétences pédagogiques de notre personnel enseignant non détenteur de brevet et lui permettra ainsi d'obtenir la qualification requise pour enseigner. Par le biais de ces programmes de formation adaptés, les centres de services scolaires pourront veiller à l'atteinte de la cible du ministère de l'Éducation de diplômer et qualifier 90 % des élèves et d'assurer la qualité des services éducatifs au bénéfice de leur réussite! », ont souligné la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré, et le directeur exécutif de l'ADGSQ, M. Normand Lessard.

Afin de soutenir la qualification du personnel enseignant sans brevet, l'Université TÉLUQ a su développer des programmes de formation qui s'appuient sur les meilleures pratiques d'enseignement, validées par la recherche. Ces nouveaux programmes de 2e cycle de 30 crédits couvriront les domaines suivants :

enseignement de l'univers social au secondaire;

enseignement des sciences au secondaire;

adaptation scolaire;

enseignement des arts (art dramatique, arts plastiques, danse et musique).

« Ces nouveaux programmes qualifiants en enseignement soutiendront le réseau scolaire. Ceux-ci contribueront assurément à diminuer le nombre d'enseignantes et d'enseignants sans brevet qui œuvrent dans nos classes », a déclaré M. Normand Lessard, directeur exécutif de l'ADGSQ.

La présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré, ajoute que « la possibilité de reconnaître et de valoriser le bagage expérientiel des personnes à l'emploi est indéniablement une force de ces nouveaux programmes. »

Le fait que ces programmes de formation soient offerts à temps partiel, en mode asynchrone, sous une formule souple et adaptée aux enjeux actuels du marché du travail, notamment puisqu'ils permettent de demeurer en poste durant la formation, doit être souligné et salué.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services juridiques, en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 188 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que premier dirigeant du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves. L'ADGSQ compte également plus d'une centaine de membres retraités.

