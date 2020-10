Nouveaux outils pour soutenir le secteur

Pour aider les commerçants à faire face à toute crise, quelle qu'elle soit !

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est heureux d'annoncer la mise en ligne de nouveaux outils, disponibles au csmoca.org. Depuis le tout début de la pandémie, les commerces d'alimentation qui ont fait preuve d'une capacité d'adaptation exemplaire, ont rapidement mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs employés et de leur clientèle. Tous ces efforts ont permis de nourrir le Québec !

En support aux commerçants, le CSMOCA a conçu la trousse web SOYEZ PRÊTS! afin de les aider à s'adapter aux nouvelles situations et à maintenir leurs activités en situation de crise. Un nouveau module sur les mesures sanitaires est offert en module unique mais également inclus dans nos 5 formations en ligne commis, qui par la même occasion ont été entièrement actualisées. Finalement, nos 6 guides Produits sont maintenant offerts SANS FRAIS en livres numériques !

SOYEZ PRÊTS!

Cette nouvelle trousse présente des guides, des capsules vidéo, des aide-mémoires et des outils pratiques pour permettre aux gestionnaires de commerce d'alimentation de mettre sur pied un plan de relance ou de continuité de leurs affaires, de prévoir l'implantation de mesures sanitaires dans leur commerce, de mettre sur pied ou d'améliorer leur site transactionnel et de se préparer à bien gérer les situations de stress.

NOUVEAU MODULE SUR LES MESURES SANITAIRES

Pour augmenter la sécurité de leurs employés, de leurs clients et de leurs fournisseurs, nous avons développé un module sur les mesures sanitaires, offert dans nos formations Commis 101, Épicerie, Mets préparés, Fruits et légumes et Fromages et charcuteries ainsi que disponible en module unique. Ce nouveau module rappelle les différentes mesures sanitaires à implanter, comment limiter la propagation du virus, les risques de contamination et comment réagir aux situations exceptionnelles et délicates.

GUIDES PRODUITS TRANSFORMÉS EN LIVRES NUMÉRIQUES

Disponibles sur l'écran de votre choix et dorénavant SANS FRAIS, le CSMOCA propose ses 6 guides dans un nouveau format interactif encore plus facile à consulter ! Découvrez les livres numériques Viandes et volailles, Poissonnerie, Fruits et légumes, Boulangerie et viennoiserie, Pâtisserie et Fromages et charcuteries.

FINANCEMENT

Ces projets sont rendus possibles grâce à un soutien financier du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, attribué en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail.

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Renseignements: Source : Laurence Zert, Directrice générale, CSMOCA, [email protected], (514) 499-1598, poste 1

