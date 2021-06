Nouveaux outils pour former les employés du rayon de la poissonnerie!

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle formation en ligne Poissonnier+. Avec l'attrait des consommateurs pour des produits locaux, les produits marins du Québec gagnent en popularité! Pour aider les gestionnaires à former leurs employés du rayon de la poissonnerie, l'équipe du CSMOCA a développé de nouveaux outils!

Formation Poissonnier+

Pour approfondir les connaissances sur les produits marins vendus au Québec de tous ceux intéressés par ce métier, de commis à la poissonnerie, aux poissonnières/poissonniers et même gérants, notre équipe vous présente sa nouvelle formation Poissonnier+.

Animée et interactive, la formation vous propose trois modules, les caractéristiques des produits marins, la sécurité alimentaire et les conseils du poissonnier. Elle vise un enrichissement des connaissances qui s'articulent autour de ces modules divisés en 18 leçons, disponibles en tout temps et de manière autonome. Accessible à la fois sur ordinateur, tablette et cellulaire, cette formation saura répondre à vos besoins!

Guide de la Poissonnerie au Québec en format numérique!

Pour compléter vos connaissances sur les différents produits de la mer, découvrez le nouveau guide de la Poissonnerie sous forme de livre numérique. Il présente 55 types de poissons, mollusques et crustacés commercialisés au Québec! SANS FRAIS et disponible dans un nouveau format, il s'agit d'un excellent outil complémentaire à la formation en ligne Poissonnier+. Offert sur l'écran de votre choix, vous pouvez le télécharger ou l'imprimer en tout ou en partie au https://csmoca.org/guides/.

Mise à jour

Saviez-vous que la seule reconnaissance professionnelle reconnue au Québec pour le métier de poissonnier/poissonnière est le programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT)? Pour s'assurer que le métier correspond désormais aux compétences actuelles, les outils du PAMT et la norme professionnelle poissonnier/poissonnière ont récemment été mis à jour avec l'aide d'experts.

