EDMONTON, AB, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et l'Edmonton 2 Spirit Society (E2S) ont annoncé un financement de 6,84 millions de dollars pour la création de 24 logements avec services de soutien destinés aux membres de la communauté 2ELGBTQI+ autochtones du Grand Edmonton et des communautés environnantes du Nord de l'Alberta qui quittent une situation de violence fondée sur le sexe.

L'ensemble résidentiel, qui sera détenu et exploité par E2S, comprendra deux immeubles écoénergétiques. La population bispirituelle aura ainsi accès à 24 logements dans des immeubles dotés d'espaces destinés à des services de soutien, notamment des logements de transition et des places d'hébergement. Ces logements répondront aux besoins uniques de cette population, notamment à sa vulnérabilité à la violence, aux traumatismes et à une plus grande marginalisation. Ces facteurs de vulnérabilité ont une incidence sur la santé physique et mentale de ces personnes. Des programmes et des services de soutien seront offerts sur place par du personnel de soutien formé, afin que les résidents aient les ressources nécessaires pour guérir et se reconstruire.

Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les communautés autochtones à atteindre leurs objectifs en matière de logement au moyen de divers programmes et initiatives. Soulignons notamment l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones. Une subvention pour les activités courantes et les services de soutien sera également offerte par SAC. La construction commencera cet automne, et le premier immeuble devrait être achevé en 2025.

Le financement total de cet ensemble d'habitation est le suivant :

6,84 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, qui est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ;

subvention de SAC pour les activités courantes et le soutien.

« Les membres de la communauté 2ELGBTQI+ autochtones font face à de graves obstacles sociaux et en matière de logement partout au Canada, mais particulièrement en Alberta. Ils méritent un chez-soi sûr. Et c'est exactement ce vers quoi nous travaillons. Aujourd'hui, nous investissons 6,84 millions de dollars dans 24 logements avec services de soutien ici même, à Edmonton. Nos voisins queers autochtones auront ainsi plus de logements abordables et moins d'obstacles à surmonter. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Tout le monde mérite de vivre dans la sécurité et la dignité. Notre soutien au Peyakôskân Centre est essentiel pour combler les lacunes critiques dans les services, car il permet de créer un espace pour les personnes 2ELGBTQI+ autochtones et de diverses identités de genre qui subissent de la violence fondée sur le sexe. Ce centre leur offrira des programmes, des services et des ressources adaptés à la culture pour les aider à reconstruire leur vie et à se réapproprier leur identité. Les travaux de construction entrepris aujourd'hui sont un pas important vers la création d'un Canada plus équitable pour tout le monde. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« En tant qu'Autochtones, notre façon de faire est de nous assurer que nous avons toutes les occasions de progresser en santé, tant sur les plans physique, mental, émotionnel que spirituel, et de nous soutenir les uns les autres dans ce parcours. Grâce à un logement abordable et sûr, les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre ont l'occasion de trouver leur équilibre et de vivre sainement après avoir subi de la violence. Elles peuvent ensuite grandir pour soutenir les autres dans leur propre parcours, à leur manière, à la façon des Autochtones et des personnes bispirituelles, parce que nous sommes tous liés. » - Quinn Wade, gestionnaire immobilier à Edmonton, 2 Spirit Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

, notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones , de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord.

, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit :

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition; Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

La SCHL et SAC ont sollicité les commentaires d'organisations autochtones et de spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation.

Les demandes admissibles sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et qu'ils répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent à tous les gouvernements d'appuyer l'établissement et le financement de maisons d'hébergement, d'espaces sûrs, d'ensembles de logements de transition, de logements de deuxième étape et de services pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel. Elle permet aussi aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées d'être orientées vers des services d'intervention en cas de crise. On appelle la ligne de soutien en composant le 1-844-413-6649 (sans frais). Ce service est disponible en tout temps.

Liens connexes :

